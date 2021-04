Nouveaux patchs Microsoft Exchange à appliquer d’urgence avant qu’ils ne soient exploités par les hackers - expertise Avast

avril 2021 par Avast

Les petites et moyennes entreprises ont été affectées de manière disproportionnée par les attaques contre les vulnérabilités de Microsoft Exchange au cours du mois dernier. Et cette semaine, Microsoft a publié de nouveaux correctifs pour des vulnérabilités critiques affectant les serveurs de messagerie Microsoft Exchange. Or, ces patchs mettent en avant les failles à exploiter pour mener à bien des cyberattaques.