Nouveaux disques SSD NVMe™ et les solutions NVMe-oF™ chez Western Digital

juin 2020 par Marc Jacob

Western Digital consolide son portefeuille de solutions dédiées aux datacenters avec les SSD NVMe Ultrastar® DC SN840 à double port et ultra-performants, la plate-forme NVMe-oF OpenFlex™ Data24 et les contrôleurs RapidFlex™, qui mettent les atouts de la technologie NVMe au service des infrastructures réseaux pour le stockage désagrégé partagé.

Dans l’économie digitale actuelle, chaque microseconde compte. Les solutions NVMe et NVMe-oF sont en train de séduire un public d’entreprises toujours plus large, à la faveur de datacenters hyperscale ou dans le cloud oeuvrant pour supprimer les goulets d’étranglement. Sans brider les performances et la disponibilité des applications essentielles, ces solutions s’adaptent à la croissance exponentielle inédite des données. Selon les analystes d’IDC, les hyperscalers, les OEM et les organisations informatiques (clients finaux) vont poursuivre leur migration vers le NVMe, renonçant ainsi aux interfaces vieillissantes SATA et SAS ; le NVMe est en effet en passe de représenter plus de 55% des unités de disques SSD pour professionnels livrés en 2020, avec une croissance de 38% entre 2018 et 2023 (TCAC)¹.

SSD NVMe Ultrastar DC SN840 pour datacenters

Le nouveau SSD NVMe haute performance Ultrastar DC SN840 Gen3.1 est la solution de troisième génération de WD qui renforce encore son leadership en matière d’architecture à double port. Dotée d’un contrôleur NVMe maison intégré de manière verticale, avec un firmware et une technologie de NAND 3D TLC à 96 couches, 66-ce nouveau SSD NVMe Ultrastar permet aux entreprises clientes de passer en douceur des technologies SATA / SAS au NVMe, pour profiter de ses performances exceptionnelles —jusqu’à 780K / 250K en IOPS (opérations de lecture/écriture aléatoires) et une capacité maximale de 15,36 To, le tout dans un format U.2 15 mm. Les niveaux d’endurance 1 et 3 pour l’écriture sur disque (DW/D), la protection contre les pannes d’alimentation et le chiffrement TCG, sont quelques-unes de ses fonctionnalités dédiées aux entreprises. Paré pour l’avenir, ce SSD est la solution idéale pour un nombre croissant d’applications critiques nécessitant des performances élevées en termes de capacités de lecture/écriture et de charge de travail mixtes, une faible latence et une disponibilité élevée du double port — calcul haute performance (HPC), cloud, bases de données SQL/NoSQL, virtualisation (VM/containeurs), AI/ML ou encore analyse de données.

Plate-forme de stockage NVMe-oF OpenFlex Data24

Si le stockage NVMe Flash offre de réels atouts en termes de performances pour les DAS, SAN et NAS, l’infrastructure de datacenter traditionnelle ne permet pas aux SSD NVMe d’exprimer leur plein potentiel. Cela se traduit par une sous-utilisation de précieuses ressources de stockage, avec des silos de données inefficaces et des coûts d’exploitation élevés. OpenFlex Data24 permet de résoudre ces problèmes puisque la bande passante des SSD NVMe Ultrastar est intégralement partagée par plusieurs hôtes via une structure d’interconnexion Ethernet, avec une faible latence, comme s’ils étaient connectés en local au bus PCIe des serveurs x86. A la clé, une plus grande souplesse pour augmenter la capacité des datacenters et utiliser plus efficacement le stockage Flash désagrégé, pour répondre aux besoins des charges de travail les plus lourdes avec de meilleures performances.

OpenFlex Data24 peut accueillir jusqu’à 24 SSD NVMe Ultrastar DC SN840 échangeables à chaud, ce qui représente une capacité massive de 368 To pour le stockage, le tout dans un format 2U compact. Cette solution est donc idéale pour étendre les capacités de stockage d’un serveur et les environnements scale-out définis par logiciel (SDS). La solution intègre nativement des contrôleurs NVMe-oF RapidFlex RDMA, gages d’une connectivité réseau inégalée, assortie d’une consommation d’énergie très faible, qui permet à six hôtes de se connecter directement à des ports 100Gb Ethernet sans avoir besoin d’un commutateur externe. Les contrôleurs RapidFlex affichent une latence inférieure à 500 nanosecondes selon les plateformes, des performances atteignant les 13 millions d’IOPS / 70 GB/s si l’on ajoute six réseaux à la plate-forme OpenFlex Data24.

Conçue pour offrir une fiabilité et une haute disponibilité, OpenFlex Data24 peut à la fois être connectée en tant que pool de stockage partagé au sein de nouvelles infrastructures haute performance, ou utilisée en tant que ressource désagrégée pour composer des systèmes de stockage virtuel. La plate-forme est interopérable à 100% avec la solution primée OpenFlex F-series, qui est la seule solution d’infrastructure ouverte composable désagrégée au monde.

Les SSD NVMe Ultrastar DC SN840 et les contrôleurs NVMe-oF RapidFlex sont dès à présent disponibles. La plate-forme de stockage NVMe-oF OpenFlex Data24 sera quant à elle disponible cet automne, couverte par une garantie limitée de 5 ans. Les contrôleurs RapidFlex NVMe-oF sont disponibles dès maintenant.

¹ Prévisions d’IDC sur les disques SSD dans le monde entre 2020 et 2024 - mai 2020, Doc # US45172620