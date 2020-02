Nouveau rapport McAfee : l’évolution de la cybercriminalité émanant de groupes sinophones

février 2020 par McAfee

Dans son post publié ce jour, Patrick Flynn, expert sécurité dans le secteur public, résume que les entreprises qui réussissent aujourd’hui sont celles qui utilisent le renseignement comme élément principal de leur stratégie. Ces entreprises considèrent « l’information » comme une discipline qui consiste à collecter des informations pour ensuite les analyser et ainsi fournir des orientations et des conseils aux opérateurs prenant des décisions tactiques ou organisationnelles – à l’instar des opérations militaires.

Par ailleurs, les informations sur les menaces sont un atout stratégique pour une entreprise, comme en témoigne ce nouveau rapport sur l’évolution de la cybercriminalité des acteurs sinophones.

McAfee a notamment découvert que les groupes d’attaquants sinophones non étatiques agissent en tant que communauté, en adoptant une structure d’affiliés pour réaliser des gains financiers plus importants et ainsi se donner les moyens de s’organiser pour être davantage proactifs plutôt que réactifs. Ils sont passés de petits réseaux locaux ciblant principalement des entreprises et des citoyens chinois à de grands groupes criminels bien organisés capables de pirater des organisations internationales.