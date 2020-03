Nouveau programme partenaires de Fortinet

mars 2020 par Marc Jacob

Fortinet® intégrées et automatisées de cybersécurité, dévoile son nouveau programme partenaires Engage. Celui-ci apporte aux partenaires des propositions de spécialisations pour se positionner sur des marchés dynamiques (SD-WAN et cloud notamment), un accompagnement sur mesure et davantage de flexibilité pour accélérer leur croissance.

Aider les partenaires à garder le rythme des innovations digitales

Les entreprises étendent rapidement leurs réseaux pour accompagner leurs initiatives digitales. D’ici 2023, IDC s’attend à ce que l’économie mondiale atteigne un statut de “suprématie digitale”, avec plus de la moitié du PIB mondial généré par des produits et services proposés par des entreprises ayant réalisé leur transformation digitale. Alors que les entreprises font évoluer leur réseau, la sécurité devient critique et doit également se modifier.

Face à de telles perspectives, Fortinet a conçu de nouvelles initiatives de formation et des spécialisations, permettant aux partenaires de tirer le meilleur parti des innovations digitales et des évolutions du marché. Le programme partenaires Engage offre davantage de flexibilité en matière d’engagement vis-à-vis des partenaires, un accompagnement personnalisé et adapté aux modèles économiques de chaque partenaire et les invite à se spécialiser dans des domaines émergents et prometteurs via des formations et des certifications dédiées.

Un nouveau programme et de nouvelles opportunités pour les partenaires Le programme Engage invite à acquérir les compétences technologiques et commerciales nécessaires face aux nouveaux écosystèmes réseau, tels que les sites distants de nouvelle génération et les environnements cloud dynamiques (multi-cloud et cloud hybride). Le nouveau programme se structure en trois idées clés :

● Spécialisations : les partenaires peuvent choisir un domaine de spécialisation pour lequel ils reçoivent un support supplémentaire et des avantages spécifiques. Ces domaines sont les suivants : Cloud dynamique, Accès sécurisé et sites distants, SD-WAN sécurisé et Data center. Des formations et des certifications pour chacune de ces spécialisations aident les partenaires à renforcer leurs compétences sur ces domaines prometteurs et à en saisir les opportunités commerciales.

● Modèle économique : Fortinet propose un support spécialisé pour les partenaires ayant adopté les modèles économiques suivants : partenaires MSSP, partenaires MarketPlace et partenaires traditionnels d’intégration. Pour accompagner ces modèles économiques, Fortinet fait évoluer son programme partenaires pour prendre en compte des marchés en croissance, comme celui des services managés.

● Engagement : les partenaires disposent de davantage de flexibilité pour déterminer le niveau d’engagement souhaité avec Fortinet. Ils peuvent sélectionner le type d’expertise à développer, les avantages associés et les flux de revenus. Ceci permet aux partenaires de sélectionner comment ils souhaitent collaborer avec Fortinet pour développer leur activité commerciale. 4 nouveaux niveaux de partenariats sont proposés : Fortinet Advocate, Fortinet Select, Fortinet Advance et Fortinet Expert.