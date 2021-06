Nouveau programme Oracle Support Rewards

juin 2021 par Marc Jacob

Avec ce programme, tous les clients du support des licences de technologies Oracle gagneront au moins 25 cents de Support Rewards pour chaque dollar de Crédits Universels OCI qu’ils achètent ou consomment. Les clients titulaires de contrats Oracle Unlimited License Agreements (ULA) gagneront encore plus avec une récompense de 33%. Ainsi, un client ULA dont la facture de support des licences de technologies Oracle atteint 500 000 $ pourra entièrement annuler cette facture en migrant 1,5 million de dollars de charges sur OCI.

Les DSI et les services informatiques doivent impérativement favoriser l’innovation au sein de leur entreprise, le plus souvent sans budget supplémentaire. Le programme Oracle Support Rewards crée plus de valeur pour les clients existants des technologies Oracle, en leur permettant d’adopter Oracle Cloud Infrastructure à moindre frais. De la même façon que les programmes récompensant les grands voyageurs sur les lignes aériennes, les avantages en coûts de support sont automatiquement ajoutés chaque mois à la console OCI du client et peuvent être utilisés à tout moment.

Oracle Support Rewards rejoint les programmes Oracle Universal Credits, Oracle Bring Your Own License, Oracle Customer to Cloud et le dernier programme en date, lancé tout récemment, Oracle Cloud Lift. Tous partagent le même objectif : accélérer les transformations digitales des clients tout en offrant une expérience client exceptionnelle. Avec Oracle Cloud Lift, Oracle Support Rewards et la tarification déjà très compétitive d’OCI, la migration de charges supplémentaires dans le cloud devient particulièrement simple et économique.

Des clients et des partenaires tels qu’Allegis Group, Cognizant et Experian profitent déjà des avantages de ce nouveau programme. Les partenaires Oracle bénéficient également de ces avantages supplémentaires incitant les clients à migrer vers le cloud. Les fournisseurs de services cloud peuvent même transférer leurs avoirs Oracle Support Rewards à leurs clients OCI.

Oracle Cloud Infrastructure

L’approche choisie par Oracle pour le cloud est basée sur l’idée que le cloud doit être capable de supporter toutes les applications, plutôt que d’avoir à refondre les applications pour les faire tourner dans le cloud. L’infrastructure cloud d’Oracle facilite la migration des applications d’entreprise les plus critiques vers OCI en les faisant fonctionner encore mieux qu’on-premise, et en offrant tous les services dont les développeurs ont besoin pour construire et exploiter des applications cloud natives. OCI simplifie l’administration et la sécurité grâce à des services autonomes tels qu’Oracle Autonomous Database, la seule base de données autonome du monde, et des services intégrés assurant en permanence la sécurité. OCI propose le support le plus complet des stratégies de cloud hybrides, avec notamment les environnements VMware et la possibilité d’apporter le cloud jusqu’au sein du datacenter du client ou à sa frontière. Les clients peuvent utiliser les services OCI dans le cloud public Oracle, dans leur propre datacenter ou dans toute autre configuration intermédiaire, permettant ainsi à un plus grand nombre d’entreprises de bénéficier des avantages du cloud. Il intègre également des technologies simplifiant l’intégration et le transfert des données au sein des organisations s’appuyant sur plusieurs clouds. Enfin, OCI offre les meilleures performances pour des coûts nettement inférieurs.