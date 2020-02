Nouveau livre par Muriel JOUAS et Olivier DOUSSOT : Communiquer en situation de crise

février 2020 par Marc Jacob

Elle devra y répondre rapidement, affirmer une présence et communiquer dans l’urgence, quelles que soient l’origine et l’ampleur de l’événement.

Le comité de direction, la cellule de crise et les managers doivent alors faire face à des réactions émotionnelles variées : prostration, larmes, attaques, questions en boucle... Les comportements ne seront en effet pas les mêmes selon les publics impactés.

À l’appui du modèle de communication Process Com, les auteurs expliquent comment adapter votre discours selon les différents profils de personnalité et ainsi anticiper leurs réactions.

Unique en son genre, résultat de la double posture des auteurs, journaliste et directrice de la communication devenus coachs et médiateurs, cet ouvrage associe l’expertise de la communication de crise médiatique et de l’intelligence relationnelle.

Découvrez dans ce livre illustré d’exemples issus de l’actualité, une approche humaine et responsable de la communication en situation de crise.

Muriel JOUAS est médiatrice professionnelle et coach. Certifiée PCM, elle intervient en conseil, formation, médiation et coaching dans toutes les situations de communication complexes, pour les équipes, les managers ou les personnes.

Olivier DOUSSOT a été journaliste pendant une quinzaine d’années pour des médias nationaux. Dirigeant d’un cabinet de conseil, il accompagne aujourd’hui les équipes dirigeantes dans leurs communications en situation complexe ou sensible.

GERESO Édition

PRIX : 23 €

ISBN : 978-2-37890-376-3 229 pages Format 15,5 x 21 cm

En vente en librairie

Voir le sommaire complet et télécharger un extrait gratuit sur https://www.la-librairie-rh.com/liv...