Nouveau design et sécurité renforcée : Zetes démarre la production de la nouvelle eID

janvier 2020 par Marc Jacob

En charge de la production de l’eID depuis son lancement en 2003, Zetes accompagne aujourd’hui les autorités belges dans la modernisation du document d’identité de tous les Belges et d’autres résidents du Royaume. Ce nouveau document comporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations au niveau de la sécurité.

Des techniques de pointe et une première mondiale

La carte dispose maintenant de deux puces électroniques au lieu d’une seule précédemment : une puce à contact et une sans. La puce sans contact permet à l’eID d’assurer la fonction de document de voyage, avec possibilité de lecture aux frontières, alors que la puce à contact continue à servir aux interactions du citoyen en ligne, entre autres avec les autorités, et offre la possibilité d’apposer une signature électronique. En tant que document de voyage, l’eID est également entièrement conforme aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Le design a également été entièrement revu et comporte de nouveaux éléments permettant de lutter encore plus efficacement contre la contrefaçon. La présence de la photo combinant une technique de perforation sur le recto et une impression laser sur le verso de la carte est une innovation en la matière et constitue une première mondiale. Avec la photo principale et l’enregistrement de celle-ci sur les deux puces de la carte, cet élément visuel est ainsi présent à cinq endroits différents et est un élément de sécurité particulièrement fort.

Un document hautement sécurisé

L’eID belge est un document clé pour tous les citoyens belges avec un usage grandissant sous forme électronique et via le web. Outre la gestion d’un document hautement performant et apte à déjouer toute tentative de reproduction, la gestion des données des citoyens en vue de la personnalisation demande également une forte sécurisation. C’est pourquoi le site de production de l’eID possède les certifications les plus avancées, telle que l’ISO 27001.

En sa qualité de document de voyage, l’eID enregistrera les informations de deux empreintes digitales, une technique déjà largement généralisée et intégrée dans les passeports.

Via sa division ZetesConfidens, titulaire du statut de QTSP (prestataire de services de confiance qualifié), Zetes se chargera également de l’émission des certificats d’authentification et de signature électronique, conformément à la réglementation européenne eIDAS.