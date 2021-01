Notre résolution du Nouvel An pour vous : Protégez vos réseaux et vos appareils connectés !

janvier 2021 par Check Point

L’année 2020 peut-elle être déjà terminée ? ! Non seulement nous avons été frappés par l’une des attaques les plus sophistiquées et les plus graves jamais vues à ce jour (qui est bien sûr l’attaque SolarWinds Sunburst de génération V), mais les cybercriminels profitent même de l’augmentation du nombre de travailleurs à distance due au coronavirus, en multipliant leurs attaques sur les dispositifs IoT.

Étant donné que 63 % des entreprises, 92 % des organisations industrielles et 82 % des organismes de soins de santé utilisent l’IdO, presque toutes les entreprises risquent de se retrouver avec une porte dérobée sur l’ensemble de leur réseau. Nous vivons à une époque où nous sommes entourés d’appareils connectés, que nous le sachions ou non, et même si cela nous plaît ou non. Pensez seulement à votre maison, vous avez peut-être une télévision intelligente, une imprimante, ou même des appareils photo qui dépendent d’une connexion constante à l’internet. Imaginez maintenant combien de ces appareils existent dans une grande organisation. Ne vous méprenez pas, ces appareils sont intrinsèquement "bons" car ils rationalisent les processus commerciaux, créent de la commodité et bien d’autres choses encore pour nous faciliter la vie. Cependant, nous sommes dans le domaine de la sécurité et nous savons qu’à mesure que le monde devient plus intelligent, les risques augmentent également - pour la simple raison que lorsque les dispositifs IdO se connectent à un réseau donné, ils élargissent la surface d’attaque.

Heureusement, et malheureusement, l’environnement IdO est rempli d’une grande diversité de dispositifs IdO - et chacun d’entre eux possède ses propres protocoles de communication propriétaires qui sont généralement méconnaissables par les passerelles de sécurité traditionnelles. Réfléchissons un instant. Ces dispositifs sont généralement conçus pour être vendus dans un seul but de commodité, ils ne sont pas conçus avec la sécurité comme première priorité. Toute organisation qui utilise des dispositifs IdO risque donc de subir une cyber-attaque très dommageable, y compris dans les secteurs que notre monde doit abandonner, à savoir la santé, l’industrie et les entreprises.

Voici quelques bonnes pratiques pour que vous puissiez commencer à protéger vos appareils connectés et votre réseau contre de telles attaques. Investissez dans des solutions qui vous aideront à :

Empêcher tout accès non autorisé et toute intention malveillante d’atteindre les dispositifs connectés en premier lieu

Identifier et exposer les appareils déjà infectés grâce à la découverte et à l’analyse des risques

Créer automatiquement des politiques pour contrôler et sécuriser les dispositifs IdO (et l’ensemble de l’écosystème) grâce à un tableau de bord de gestion convivial