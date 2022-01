Notre Equipe

janvier 2022 par Marc Jacob

L’équipe rédactionnelle est composée de Marc Brami, Directeur des Publications, Marc Jacob, Rédacteur en Chef

Avocats :

Olivier Itéanu

Garance Mathias

Thibault Du Manoir du Juaye

Julien Sebban

Diane Mullenex

Annabelle Richard

Eric Caprioli

Experts financiers :

Xavier Paper, Cabinet Xavier Paper Audit et Conseils

Web : www.xavierpaper.com

Michel Bensimhon

Comité Scientifique :

Pierre Bagot

Francis Bruckmann

Eric Doyen

François Guillot

Dominique Jouniot

Patrick Langrand

Yves Maquet

Thierry Ramard

Hervé Schauer

Wayne Sutton

Catherine Gabay

Michel Van Den Berghe

Jean-Marc Gremy

Loïc Guezo

Valentin Jangwa

Zbigniew Kostur (in memoriam)

Assistante : Sylvie Levy



Photographe : Norbert Martiano

Siège social :

17 avenue Marcelin Berthelot - 92 320 Châtillon.

RCS Nanterre 97 B 00192 - NAF : 744A

Tél. : +33.1.40.92.05.55

Pour toute demande d’information :

marc.jacob@globalsecuritymag.com

Envois de communiqués :

Pour nous envoyer vos communiqués de presse :

marc.jacob@globalsecuritymag.com

ou

emmanuelle.lamande@globalsecuritymag.com

Abonnements :

marc.jacob@globalsecuritymag.com

Tél. 01 40 92 05 55

Global Security Mag est vendu par abonnement au prix annuel de 51 € TTC (TVA à 20%) ou au numéro 19 € TTC (TVA à 20%).

Vous pouvez également vous abonner à l’édition au format numérique prix annuel 33€TTC (TVA 20%) ou au numéro 12€TTC (TVA 20%)

www.globalsecuritymag.fr/Abo...

Régie publicitaire :

SIMP

17, av. Marcelin Berthelot

92320 Châtillon

Tél. + 33 1 40 92 05 55

Fax + 33 1 46 56 20 91

ipsimp@free.fr

Contact technique :

Raquel Ouakil

Création du Logo Global Security Mag : Patrice Leppert

Tél. : +33 1 40 92 05 55

E-mail : pleppert@simpr.fr

Web : www.simpr.fr

Conception et réalisation du site web Good Design.com - Ghislain Houde

www.ghoode-design.com

Tél. 06 83 17 76 89

E-mail : ghislain.houde@gmail.com

Et

Oxymium - 10 rue Rochambeau 75009 Paris - Tél : +33 1 74 73 39 70

Hébergement du site Web : Oxymium

Oxymium - 10 rue Rochambeau 75009 Paris - Tél : +33 1 74 73 39 70

Informations sur le magazine trimestriel :

Bibliothèque nationale : ISSN N° Normaux 1959 - 7061 ISSN N° Hors Série : 1961 - 795X

Déclaration de direction de la publication a été faite au Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

Les fichiers de clients et de prospects sont déclarés à la CNIL sous le numéro 1239705

Mentions légales

Notre société SIMP, SARL au capital de 7.622,45 euros – R.C. Nanterre 97 B 00192 – N°SIRET 339 849 648 00011 – NAF 7311Z, en tant que responsable de traitement, traite vos données à caractère personnel afin de vous adresser des newsletters / alertes / vous inviter à nos événements.

Ces données sont destinées aux services abonnement de notre société. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relativement à toutes les données vous concernant.

Toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayant cause explicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (article L122-4 du code de la propriété intellectuelle). Cette publication peut être exploitée dans le cadre de la formation permanente. Toute utilisation à des fins commerciales du contenu éditorial fera l’objet d’une demande préalable auprès du Directeur de la publication. En aucun cas le magazine et ses publications associés ne pourrait être tenu responsable des images, photographies... fournies par les auteurs, agence de presse... Les images, photographies... seront considérer par la SIMP comme libre de droit.

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter en cliquant ici

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de notre société, c’est ici