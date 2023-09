Norton lance Secure Browser pour Windows PC et Mac

septembre 2023 par Marc Jacob

Tout comme un passeport est essentiel pour voyager, les navigateurs web sont essentiels pour explorer Internet et servent de passerelle vers les sites web, les informations et les expériences. Cependant, ils sont aussi des autoroutes pour les informations personnelles que les cybercriminels peuvent exploiter et l’outil idéal pour les annonceurs afin de suivre l’activité en ligne des internautes et recueillir des informations sur ces derniers. Entre janvier et juin 2023, Norton a bloqué plus de 45 million de menaces liées au web en France.

Les caractéristiques et avantages de Norton Secure Browser sont les suivants :

• Centre de sécurité et de confidentialité : Aide les personnes à gérer rapidement leur sécurité en ligne ainsi que leur vie privée en regroupant les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité dans un tableau de bord simple et facile à utiliser.

• Protection de la vie privée : Bloque les publicités pour améliorer l’expérience de navigation et inclut une fonctionnalité anti-pistage qui contribue à préserver la confidentialité de vos recherches, de vos centres d’intérêt et de vos interactions personnelles.

• Bouclier Web : bloque les sites web malveillants et les tentatives de phishing pendant la navigation en empêchant les personnes de télécharger du contenu potentiellement malveillant qui pourrait essayer d’infecter leur appareil.

• Gestionnaire de mots de passe : aide à empêcher les applications et les logiciels malveillants de visualiser, de modifier ou de supprimer les mots de passe enregistrés et vous permet de vous connecter à vos comptes en ligne en un seul clic.

• Norton Safe Search : étend la sécurité en ligne aux résultats de recherche. Le moteur de recherche Norton signale les résultats sûrs et potentiellement dangereux, de sorte que vous sachiez si une page web est sécurisée.

Le navigateur sécurisé Norton est disponible pour les ordinateurs Windows et Mac, avec un support pour d’autres plateformes à venir prochainement.