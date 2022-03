Norton - Mais qui sont les hackers ?

mars 2022 par Norton

Ces derniers mois, inutile de rappeler que le monde entier a été marqué au fer rouge par une tempête de cyberattaques. Pour y répondre, en France, le Gouvernement a récemment annoncé une stratégie de défense contre la cybercriminalité, à hauteur d’un milliard d’euros sur cinq ans, pour doubler le nombre d’emplois sur le secteur. Car les hackers continuent de redoubler d’imagination et de se professionnaliser, avec des motivations toujours plus diverses et variées (financières, politiques, éthiques étatiques, etc.).