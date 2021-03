Nord Security présente un compte Nord Account unique

mars 2021 par Marc Jacob

NordVPN est d’annoncer une nouvelle fonctionnalité : Nord Account, un moyen sûr et simplifié d’utiliser et de gérer les comptes de la famille de produits Nord. Nord Account est une plateforme unifiant le processus de connexion et d’inscription pour NordVPN, le premier fournisseur de services VPN au monde, NordPass, gestionnaire de mots de passe de nouvelle génération, et NordLocker, système de cryptage de fichiers de bout en bout avec un cloud privé. Par ailleurs, grâce au lancement de Nord Account, Nord commence à instaurer le processus de connexion par authentification à plusieurs facteurs (MFA).

Les avantages de Nord Account pour les utilisateurs

● Un compte unique au lieu de plusieurs.

● Une expérience transparente.

● Un seul et même processus unifié d’authentification des utilisateurs pour tous les produits.

● L’authentification à plusieurs facteurs (en cours).

● Une gestion centralisée des comptes. Nord Account permet aux utilisateurs de visualiser en un seul endroit tous les abonnements actifs aux produits Nord, de les prolonger ou de les annuler, de voir l’historique de facturation, de télécharger des applications, de modifier les préférences du compte et enfin de consulter les derniers rapports de sécurité.

● La possibilité d’authentifier à distance les appareils à entrée limitée.

● Connectez-vous par un simple clic. Si un utilisateur est connecté à son compte Nord via un navigateur, NordVPN, NordPass, et/ou NordLocker reconnaîtront les données de l’utilisateur et lui permettront de se connecter en un seul clic.

Comment fonctionne Nord Account ?

Nord Account fonctionne avec NordVPN, NordPass, et NordLocker, soit individuellement, soit avec une combinaison de deux solutions, soit en utilisant les trois.

Les utilisateurs existants verront leur compte de produits Nord automatiquement transféré vers Nord Account, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de vous inscrire à nouveau ou de modifier manuellement les informations relatives à votre compte. Il suffit aux utilisateurs de rechercher l’option « Se connecter avec Nord Account » dans les applications de leurs produits Nord ou de créer leur compte Nord ici.

La technologie à la base de Nord Account

Afin d’agir en tant que fournisseur d’identité centralisé et serveur d’autorisation pour les produits et services Nord, Nord Account repose sur les protocoles OAuth 2.0 et OpenID Connect 1.0. « Une fois connectés à Nord Account depuis leur navigateur par défaut, les utilisateurs n’auront plus besoin de saisir leur mot de passe pour se connecter aux applications Nord », précise Vykintas Maknickas. « Il s’agit d’une technologie d’avenir, et Nord Security est le seul fournisseur sur le marché à utiliser des normes aussi performantes et aussi ambitieuses. Nous sommes persuadés que nous entamons une nouvelle ère en matière de sécurité des connexions ».

« Grâce à Nord Account, nous espérons également réduire la charge que représentent les mots de passe pour nos utilisateurs et les aider à éviter de réutiliser les mêmes mots de passe, ce qui peut entraîner des attaques de type ‘credential stuffing’ », souligne Vykintas Maknickas.

Les perspectives

Dans un avenir proche, Nord Account offrira à ses utilisateurs la possibilité de se connecter à l’aide de logins tiers, tels que Google, Apple et Microsoft, ce qui permettra aux nouveaux utilisateurs de s’inscrire et aux utilisateurs existants de se connecter encore plus facilement et encore plus rapidement. Parallèlement au déploiement de Nord Account, Nord commence à instaurer l’authentification à plusieurs facteurs sur l’ensemble de ses produits. Cette nouvelle fonctionnalité sera mise en place progressivement sur toutes les plateformes et tous les produits.