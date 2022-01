Nomination de Samantha Wessels au poste de Vice President EMEA Sales de Snyk

janvier 2022 par Marc Jacob

Originaire d’Afrique du Sud, Samantha vit aujourd’hui avec sa famille dans le Surrey en Angleterre. Au cours des deux dernières décennies, Samantha s’est forgée une expérience impressionnante dans le domaine des ventes. Samantha est connue dans le secteur mondial des technologies pour sa capacité à rallier ses équipes afin qu’elles atteignent des objectifs ambitieux et se transforment, grâce à son approche de la vente consultative axée sur le client, ainsi qu’à sa passion pour le mentorat et le bénévolat.

Plus récemment, Samantha a occupé le poste de Vice President Sales EMEA chez Elastic où, au cours des trois dernières années, elle a contribué à la mise en place et à l’orchestration d’un mouvement de mise sur le marché réussi dans des marchés clés en Europe. Avant de rejoindre Elastic, elle a occupé, durant 15 années, des postes de direction chez Dimension Data (qui fait maintenant partie de NTT), notamment ceux de Senior Vice President, Group Sales Operations and Enablement, ainsi que celui de Senior Vice President, Global Cloud Sales.

Dès notre première rencontre, j’ai été frappé par l’ambition et l’énergie contagieuses de Samantha, ainsi que par sa passion évidente pour la constitution d’équipes internationales diversifiées. J’ai hâte que nous travaillions ensemble pour trouver des moyens plus innovants d’intégrer les initiatives de Snyk Impact dans les efforts quotidiens de notre organisation commerciale mondiale. Samantha est passionnée par l’idée d’amener plus de femmes dans le secteur des ventes dans l’industrie technologique, et j’ai l’intention de m’appuyer sur sa passion et son expertise pour faire en sorte que Snyk recrute encore plus de femmes talentueuses dans ce domaine en 2022 et au-delà. (Consultez cette interview pour découvrir quelques-uns des travaux intéressants auxquels elle a déjà participé pour inciter les femmes à se diriger vers les métiers des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques).