Nomination de Marcello Spiga au poste de directeur des ventes EMEA Nord et Sud pour Tenable

février 2022 par Marc Jacob

Tenable® a nommé Marcello Spiga au poste de directeur des ventes EMEA Nord et Sud. Basé en France, Marcello gérera les opérations de Tenable dans la région, en poursuivant ses initiatives stratégiques sur le marché de la sécurité des entreprises, ainsi qu’en développant ses activités et ses relations avec le channel.

Marcello Spiga possède de solides références en matière de cybersécurité, puisqu’il travaille dans ce secteur depuis plus de trente ans, et il possède aussi une expérience dans le monde du stockage et du développement.