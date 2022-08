Nomination de Manoj Nair au poste de CPO de Snyk

août 2022 par Marc Jacob

Snyk annonce la nomination de Manoj Nair au poste de Chief Product Officer. Dans cette phase charnière de la croissance de Snyk, Manoj prend la direction de l’équipe produit mondiale et sera chargé, entre autres, de définir la roadmap de Snyk et la stratégie produit globale, à court et à long terme.

Manoj Nair rejoint Snyk après avoir travaillé chez Commvault, où il a occupé les fonctions de Chief Cloud Officer et de General Manager de Metallic, accélérant la croissance des unités commerciales cruciales de la société dans le domaine du cloud et du SaaS. Manoj y a notamment développé le concept de technologie de cyberdétection proactive, contribuant ainsi à redéfinir la perception de l’industrie en matière de protection des données héritées. Avant de travailler pour Commvault, Manoj a cofondé et dirigé HyperGrid, et a occupé les postes de direction de produits chez Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC et RSA Security. En outre, Manoj détient plus d’une douzaine de brevets sur la gestion de l’information et la sécurité et siège actuellement au conseil d’administration de CloudSphere.

Manoj prend le relais d’Aner Mazur, un vétéran de Snyk, qui est nommé Senior Vice President of Market Strategy, et qui sera l’Executive Sponsor de l’activité croissante de sécurité du Cloud de Snyk. Aner se chargera d’orienter et de faire évoluer l’équipe Snyk au sein d’un paysage complexe et d’un marché en constante évolution.