Nomination de Kathleen Curry au poste de Senior Vice-President of Global Enterprise Channels, OEM & Strategic Alliances de McAfee

mai 2020 par Marc Jacob

McAfee annonce la nomination de Kathleen Curry, ancienne directrice des ventes chez Apple, en tant que Senior Vice-President of Global Enterprise Channels, OEM & Strategic Alliances. L’arrivée de Kathleen Curry au sein de l’équipe de direction souligne l’engagement continu de McAfee envers son réseau de partenaires et de programme de distribution à l’échelle internationale.

Kathleen Curry sera chargée de définir la vision stratégique de l’organisation mondiale des canaux de distribution multi-niveaux de McAfee, ainsi que garantir une mise sur le marché transparente et productive. Sous sa direction, McAfee continuera à fournir et à développer des solutions personnalisées pour les partenaires en rassemblant leurs équipes de distribution, d’opérations, d’alliances et OEM.

Kathleen Curry jouera un rôle clé dans le développement des initiatives du programme de partenariat de McAfee en ligne avec les besoins de travail à distance. Cela impliquera le déploiement de solutions personnalisées pour répondre aux besoins en constante évolution des partenaires.