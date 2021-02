Nomination de CTO chez Vertiv

février 2021 par Marc Jacob

Vertiv vient de nommer Stephen Liang à la fonction nouvellement créée de Directeur de la Technologie (CTO). En tant que CTO, Liang veillera à ce que l’ensemble de l’organisation se concentre sur l’innovation en alignant et en hiérarchisant les stratégies technologiques en fonction des tendances du marché et des besoins des clients. M. Liang travaille chez Vertiv depuis 1994, et a dernièrement occupé le poste de président pour la région Asie-Pacifique.