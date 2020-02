Nokia signe un accord 5G avec Orange France

janvier 2020 par Marc Jacob

Fort de sa part de marché et de sa collaboration de longue date avec Orange, Nokia fournira à Orange, sur une grande partie de la France, un ensemble de produits et services issus de son portefeuille 5G de bout en bout, dont la technologie Single Radio Access Network (SRAN), des outils d’automatisation avancés, une solution de gestion de réseau de pointe, et les services professionnels associés.

Cet investissement va permettre à Orange France d’améliorer significativement l’expérience client, accroître de manière importante la capacité réseau, renforcer l’automatisation et créer de nouveaux services innovants qui nécessitent une bande passante très élevée et une faible latence. Le nouveau réseau permettra à Orange de fournir de nouveaux services à très faible latence dans des domaines tels que les objets connectés industriels, la santé et la sécurité publique.

Nokia accompagnera le lancement commercial de la 5G d’Orange en permettant le déploiement de son réseau SRAN en 5G via des mises à niveau logicielles et en optimisant les étapes initiales de la mise en place du réseau 5G. Nokia fournira également sa solution AirScale basée sur la technologie 5G New Radio (5G NR) et les logiciels associés pour les nouvelles bandes de fréquences 5G.