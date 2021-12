Noël et responsables IT : un véritable challenge

décembre 2021 par Micro Focus

La période des fêtes de fin d’année constitue un véritable challenge pour les responsables informatiques, que ce soit au niveau de la performance des applications ou de la cybersécurité. Cette année plus que jamais. En effet, le pic de demande des consommateurs et le nombre de transactions doit pouvoir être absorbé par les machines. Par ailleurs, les entreprises logistiques et les commerçants, rendus vulnérables par cet afflux de la demande, mais aussi par les multiples pénuries en cours, forment des cibles idéales pour les cybercriminels.

« Les pénuries mondiales de matières premières et de main d’œuvre représentent de réels défis pour les détaillants, qui doivent gérer les tensions de stock et les retards de livraison, au moment du temps fort commercial de l’année. Cette situation complexe les rend vulnérables…et cela ne passe pas inaperçu aux yeux des cybercriminels. Pour se protéger pendant la période des achats de Noël, il est indispensable que les entreprises logistiques et les commerçants renforcent leurs protocoles de cybersécurité pour contrer une menace toujours plus forte, » commente Christophe Gaultier, Directeur CyberRes Micro Focus France et Belux.

« Pour les sites de e-commerce, et surtout la logistique associée, les principaux problèmes auxquels ils font face durant cette période clé de Noël est l’explosion des volumes de transactions. Ces acteurs doivent s’assurer que leurs apps puissent supporter la charge. La clé ici réside dans la réalisation de tests de performance, » commente Jean Matthieu Guerin, Presales Engineer, Micro Focus France

« Un des défis pour assurer les tests de performance peut être l’infrastructure à mettre en œuvre pour les exécuter, parfois avec des millions d’utilisateurs concurrents. Le déploiement d’une infrastructure de test pour de telles volumétries peut se révéler complexe, longue et coûteuse. De plus, la pratique consistant à exécuter exclusivement les tests au plus proche des serveurs n’est plus suffisante. Pour réaliser une mesure représentative il faut pouvoir se mettre dans les conditions de l’utilisateur final, depuis plusieurs points de présence, et en prenant en compte les différentes contraintes réseau. La capacité à injecter la charge à la fois depuis son infrastructure et depuis le cloud est alors primordiale. Cela permet également de valider la performance de bout-en-bout, en incluant toute l’infrastructure qui supporte les services métiers, » ajoute-t-il.