Noël : Guide Pratique pour des Achats Sécurisés en Ligne

décembre 2023 par ESET

La magie de Noël passe de plus en plus par des achats en ligne. Mais rien ne gâche plus la fête que de se retrouver avec des cadeaux douteux ou pire, de perdre de l’argent suite à une arnaque. Voici six conseils pour éviter les pièges en ligne et rendre les achats aussi sûrs que la cachette secrète des cadeaux du Père Noël.