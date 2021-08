No More Ransom ! Cinq années de combats réussis contre les ransomwares

ESET célèbre le cinquième anniversaire de « No More Ransom », une initiative conjointement lancée en 2016 par les forces de l’ordre et des entreprises de cyber sécurité pour aider les victimes de ransomwares à retrouver leurs fichiers.

En rejoignant l’initiative en 2018, ESET a offert au public cinq de ses outils de lutte contre les ransomwares, ceux-ci ont déjà aidé plus de 25 000 personnes. Chaque année, les technologies ESET détectent des millions de cas d’attaques véhiculant des ransomwares. La technologie de protection contre les attaques par force brute d’ESET est un mécanisme de protection très efficace, qui a détecté et bloqué efficacement environ 55 milliards de tentatives d’attaque sur près d’un million de clients ESET entre janvier 2020 et avril 2021. Plus de 300 000 internautes ont également téléchargé l’un des outils de remédiation mis à la disposition du public par ESET.

Depuis sa création, le référentiel de déchiffreurs No More Ransom a aidé plus de six millions de personnes à récupérer leurs fichiers gratuitement, et a ainsi empêché les criminels de gagner près d’un milliard d’euros. Proposant actuellement 121 outils gratuits capables de déchiffrer 151 familles de ransomwares, l’initiative regroupe 170 partenaires du secteur public et du secteur privé. Le portail est disponible en 37 langues. Un nouveau site web No More Ransom plus moderne et plus convivial est disponible, avec des informations actualisées sur les ransomwares ainsi que des conseils sur la manière d’empêcher une infection de ransomware.