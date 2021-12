Niveau de confiance – en matière de sécurité, quels services et plateformes inspirent le plus confiance aux utilisateurs ?

décembre 2021 par Kaspersky

Kaspersky a analysé des données anonymisées fournies librement par les visiteurs du site web Privacy Checker, qui offre des conseils utiles sur les paramètres de confidentialité sur Internet. Ces données révèlent le niveau de sécurité (élevé, moyen ou faible) généralement recherché pour chacun des services ou plateformes. Il en ressort que les utilisateurs de TikTok s’intéressent particulièrement à des paramètres de sécurité élevés dans tous les services : ils sont 71 % à le demander. De leur côté, les propriétaires d’iPhone sont plus inquiets de leur sécurité en ligne que les autres utilisateurs. Plus de la moitié des requêtes (53 %) se font autour des paramètres de sécurité les plus stricts.

De plus en plus sensibilisés au numérique, les utilisateurs prennent davantage soin de leurs données personnelles et de leurs traces numériques sur le web. Utiliser les divers paramètres de confidentialité sur les services et les plateformes leur offre un haut niveau de protection de leurs comptes et informations personnelles, et sert aussi à contrôler leur nombre d’empreintes numériques.

À partir des données de visite anonymisées du site web Kaspersky Privacy Checker, entre le 1er décembre 2019 et le 15 novembre 2021, les experts en médias sociaux de Kaspersky ont analysé pour quels services et plateformes les utilisateurs se référaient le plus aux consignes de sécurité. Le réglage par défaut du site Privacy Checker est le niveau moyen.

Concernant les services numériques, les utilisateurs de TikTok n’étaient pas les seuls à chercher des conseils pour une sécurité élevée. Le réseau social russe VK se classe en deuxième position, avec 48 % de ses utilisateurs exigeant une sécurité maximale. Instagram vient en troisième position, avec 42 % des demandes. Le niveau de sécurité de Facebook est celui qui suscite le moins d’inquiétude, avec seulement 33 % des demandes pour améliorer la sécurité. Les utilisateurs d’iPhone se préoccupent plus de la protection des données sur les plateformes mobiles. En effet, plus de la moitié (53 %) des recherches concernent le niveau de sécurité le plus élevé, tandis que 42 % des demandes portent sur un niveau de sécurité moyen. Les utilisateurs Android sont de leur côté 57 % à utiliser les réglages de niveau moyen, seulement 39 % manifestent de l’intérêt pour une sécurité plus élevée.

Au niveau des plateformes, plus de la moitié des utilisateurs sous Mac (59 %) s’intéressent au réglage moyen, contre moins de 41 % de ceux sous Windows. Les propriétaires de Mac sont également moins nombreux que ceux d’appareils Windows à chercher des conseils de sécurité élevé (33 % contre 41 %).

Après analyse de toutes les demandes, il s’avère qu’Android est la plateforme la plus populaire parmi les personnes cherchant des conseils de sécurité sur le site Privacy Checker. Les demandes provenant d’iPhone ou de Mac ne représentent respectivement que 11 et 4 %. Presque un cinquième (18 %) des demandes émanent d’appareils sous Windows.

« Lorsqu’ils utilisent des services et des plateformes en ligne, les utilisateurs laissent inévitablement des empreintes numériques : géolocalisation des photos, adresses IP, etc. Aujourd’hui, les utilisateurs ont une conscience numérique plus aiguisée, car ils commencent à prêter davantage attention au niveau de sécurité de leurs informations personnelles conservées en ligne. Utiliser des plateformes telles que Privacy Checker les aide à mieux comprendre comment protéger leurs données personnelles ainsi que sécuriser leurs appareils et leurs comptes », commente Sergey Malenkovich, Directeur de l’équipe social media chez Kaspersky.

Le site web Privacy Checker, proposé par Kaspersky, fournit des informations détaillées sur les paramètres de confidentialité des comptes. En outre, Kaspersky a également établi une liste de conseils pour aider les utilisateurs à protéger leurs informations personnelles sur toutes les plateformes :

• Par sécurité, vérifiez le lien avant de cliquer dessus. Placez le curseur de la souris sur le lien afin de prévisualiser l’URL et recherchez les fautes d’orthographe ou autres détails suspects. Même si le message ou l’e-mail provient d’un de vos meilleurs amis, n’oubliez pas que son compte a peut-être été piraté. Faites preuve de prudence en toutes circonstances. Même si un message semble amical, prêtez attention aux liens et aux pièces jointes.

• La navigation privée, avec des logiciels tels que Kaspersky Internet Security, permet d’échapper au pistage sur Internet.

• Utilisez un mot de passe différent par service. Ainsi, même si l’un de vos comptes est piraté, les autres seront épargnés.

• Il peut être assez difficile de mémoriser des mots de passe longs et uniques pour de nombreux services/plateformes, mais, en utilisant un gestionnaire de mots de passe, vous n’aurez qu’à vous souvenir d’un seul mot de passe principal.

• Les utilisateurs d’iPhone disposent de certains contrôles de confidentialité fournis par Apple : ils peuvent bloquer l’accès des applications à leurs photos, contacts et GPS s’ils estiment que ces autorisations ne sont pas nécessaires.

• Les utilisateurs d’Android doivent vérifier soigneusement les autorisations des applications. L’option la plus sûre est de refuser toutes les autorisations inutiles lors de l’installation d’une nouvelle application. Plus une application dispose de permissions, plus elle peut faire de choses sur un appareil et plus elle peut collecter de données sur l’utilisateur. En outre, installer une solution de sécurité fiable, qui garantisse une défense complète, constitue le choix de la sécurité.

• Sécurisez votre téléphone et votre ordinateur à l’aide de mots de passe ou de codes d’accès. L’option la plus sûre consiste à utiliser des mots de passe ou une authentification biométrique pour verrouiller vos téléphones, tablettes et ordinateurs.