NinjaOne recrute Mike Arrowsmith en tant que Chief Trust Officer

février 2022 par Marc Jacob

NinjaOne, la plate-forme d’opérations informatiques unifiées dédiée aux fournisseurs de services gérés (MSP) et aux départements informatiques, annonce le recrutement stratégique de Mike Arrowsmith en tant que nouveau Chief Trust Officer. Relevant du PDG, Arrowsmith dirigera toutes les initiatives de sécurité et informatiques pour NinjaOne, les premières priorités étant axées sur la mise à l’échelle et l’alignement des équipes et des ressources internes de l’entreprise.

Avec une expérience avérée dans l’intégration d’organisations à des points d’inflexion clés de leur développement, Arrowsmith a précédemment gravi les échelons pour devenir le responsable du programme de cybersécurité de Splunk, qui est devenu une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Plus récemment, Arrowsmith a occupé le poste de responsable de la sécurité de l’information chez Guardant Health, où il a soutenu la croissance de l’entreprise de 700 à 1 400 employés. Son expérience arrive à un moment critique pour NinjaOne et l’industrie des logiciels informatiques, où la confiance et la sécurité des données deviennent de plus en plus la priorité absolue des nouveaux clients et partenaires.

Les premières priorités d’Arrowsmith en tant que Chief Trust Officer seront d’évaluer l’infrastructure de cybersécurité, informatique et DevOps de NinjaOne pour s’assurer que l’entreprise peut évoluer tout en répondant aux demandes des clients modernes. Il jouera également un rôle important dans le recrutement et le développement de ces équipes, qui devraient doubler cette année.

La croissance de NinjaOne s’est accélérée, la société faisant état d’une augmentation de près de 75 % de ses revenus en 2021. Le développement international de la société se fait également rapidement en région EMEA et APAC avec notamment de nouveaux investissements prévus pour l’ouverture de bureaux à Londres et à Sydney en 2022. NinjaOne collabore avec plus de 7 000 clients avec plus de 3 millions de terminaux sous gestion.