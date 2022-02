Nicolas Perrodo est nommé Chief Revenue Officer de Yogosha

février 2022 par Marc Jacob

Nicolas Perrodo vient de rejoindre Yogosha. Auparavant il était Général Manager South Europe puis VP Global Alliances chez Exclusive Networks, un distributeur à valeur ajoutée dans le domaine de la cybersécurité et du Cloud. Durant sa carrière, il a exercé diverses fonctions de direction commerciale et de direction générale dans le secteur des hautes technologies. Il a exercé chez Arthur Andersen, Alcatel-Lucent, Ericsson, Verizon, Numergy et Corning Optical Communications.

Nicolas Perrodo est ingénieur télécoms diplômé de l’IMT Atlantique et titulaire d’un MBA à HEC paris.

Nicolas Perrodo vient renforcer le comité de direction de Yogosha en tant que Chief Revenue Officer et prend la direction des équipes commerciales pour définir la stratégie commerciale et accompagner le fort développement de l’entreprise. Il travaillera de pair avec l’ensemble des équipes pour analyser et optimiser la performance globale de Yogosha.