Nicolas Ippolito Adaptiva : Testez Adaptiva pour vos projets de nouvelle génération Digital Workplace !

août 2020 par Marc Jacob

Créée en 2004 à Seattle, Adaptiva propose des solutions de SCCM/MEM qui intègre la sécurisation des end-point. Ainsi, la société a lancé en 2020 la solution OneSite Could qui permet de manager et de sécuriser l’ensemble des end-points des entreprises de façon indifférenciée. Nicolas Ippolito, Sales Director, South EMEA d’Adaptiva considère que ses solutions sont sans aucun doute à étudier et tester pour vos projets de nouvelle génération Digital Workplace.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Nicolas Ippolito : Adaptiva a été créée en 2004 à Seattle aux États-Unis par notre CEO Deepak Kumar qui fut précédemment l’un des principaux architectes de Microsoft SCCM/MEM.

L’idée des premiers développements produits était : SCCM/MEM c’est très bien, mais nous pouvons encore accélérer et optimiser la livraison des contenus et le management des endpoints !

Adaptiva propose donc des solutions de management et de sécurisation des postes utilisateurs. En outre, Adaptiva est Microsoft Gold Partner Ainsi que VMware.

GSM : quelle est votre produit ou service phare pour 2020 ?

Nicolas Ippolito : Nous avons lancé au printemps 2020 la solution OneSite Could qui permet de manager et de sécuriser l’ensemble des end-points des entreprises de façon indifférenciée qu’ils soient connectés en interne sur le réseau de l’entreprise ou bien à l’extérieur (télétravail, mobilité) et ceci quel que soit leur méthode de connexion (Lan, VNP, Internet). C’était une forte demande de nos clients qui nous pressaient d’étendre les fonctionnalités de notre solution OneSite de l’interne vers le Cloud pour les accompagner dans les bouleversements soudains issus du confinement de leurs employés et de la nécessité de offboarder des milliers ou bien des dizaines de milliers de postes utilisateurs pour assurer la continuité de leur activité.

Les bénéfices directs outre la possibilité de manager et sécuriser 100% du parc endpoints sont de réaliser des économies importantes, de faire du VPN Offload, du Wan Offload, et de permettre aux IT admins d’être plus efficaces au quotidien.

GSM : A quels segments de clientèle vous adressez-vous ?

Nicolas Ippolito : Nos clients sont historiquement de grandes entreprises ayant comme points communs une volumétrie de postes utilisateurs à manager et sécuriser ou bien une complexité dans leurs organisations multi-sites. A ceci nous pouvons rajouter toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place une solution de gestion des endpoints indifférenciée pour leurs endpoints connectés aussi bien sur le réseau interne de l’entreprise qu’externe via le cloud.

GSM : Quels sont les points forts de votre offre ?

Nicolas Ippolito : Adaptiva propose aux utilisateurs Microsoft et Worksplace ONE de VMware des solutions de management et de sécurisation des postes permettant d’accélérer leur transformation digitale de façon rapide et concrète.

Nos solutions OneSite et OneSite Cloud permettent de couvrir les besoins de Software Delevery sur l’ensemble des postes utilisateurs avec une rapidité et à une échelle inégalée, tout en réduisant drastiquement les coûts d’infrastructure et de download, en facilitant les déploiements des correctifs et mises à jour des systèmes d’exploitation, en protégeant les flux métier et le wan et donnant une visibilité et un contrôle très fin des transferts et résultats.

Notre solution Endpoint Health renforce la compliance des postes utilisateurs et joue un rôle essentiel dans la réduction drastique des tickets du helpdesk et des coûts opérationnels de nos clients grâce à la détection et la correction régulière ou ponctuelle des erreurs et écarts de configurations vis-à-vis des référentiels corporate.

Le confinement a accéléré le besoin de cette solution face aux dizaines ou centaines de milliers de nouveaux endpoints connectés depuis l’extérieur de l’entreprise et nécessitant de conserver le niveau de compliance et de sécurité, mais aussi d’en assurer leur fonctionnement et leur productivité.

Evolve VM est notre outil « tout en un » de détection et de remédiation des vulnérabilités des endpoints. La solution permet enfin aux administrateurs de remédier les vulnérabilités des postes de façon proactive, régulière et automatisée. Passer un scan de vulnérabilités semble « simple », mais remédier les vulnérabilités remontées de façon simple et régulière a toujours été problématique jusqu’à présent. Nous adressons ce besoin grâce à Evolve VM.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Nicolas Ippolito : L’Équipe Européenne vient de doubler ces derniers mois pour adresser le marché EMEA. Nous assurons la promotion de nos solutions, les tests et POC auprès de nos prospects ainsi qu’une proximité forte lors des déploiements et support.

GSM : Comment est organisé votre réseau commercial ?

Nicolas Ippolito : Nos partenaires sont majoritairement des experts du endpoint proposant des expertises très fortes sur ces environnements Microsoft et VMware et accompagnant nos clients dans le cadre de refonte des architectures Digital Workplace notamment vers le Cloud. Nous travaillons également avec de Grands consultants et info gérants comme Accenture qui accompagnent nos clients avec leurs Services Managés Endpoint.

GSM : Comment est organisé votre support technique en France et en Europe ?

Nicolas Ippolito : Le support Adaptiva est organisé en 24X7 follow the sun grâce à nos équipes US et Europe. Nous avons la chance de bénéficier du Responsable Support Monde qui est basé près de chez nous, en UK. A noter que nous avons un taux de satisfaction de notre support (noté par nos clients) de 100% depuis 2004.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Nicolas Ippolito : Adaptiva est sans aucun doute à étudier et tester pour vos projets de nouvelle génération Digital Workplace.

Que cela soit pour accélérer votre transformation vers le Cloud, permettre de manager et sécuriser vos endpoints où qu’ils se trouvent indépendamment de la façon dont ils se connectent, réduire vos coûts d’infrastructure et d’exploitation, renforcer la compliance et la sécurité de vos endpoints… nous pouvons vous apporter des retours sur investissement rapides.