Nicolas Duffour rejoint Cloud Temple en tant que Directeur du développement stratégique

décembre 2023 par Marc Jacob

Ce serviteur de l’État est l’architecte de la création de grands clouds ministériels, placés au service d’usages distincts mais tout aussi sensibles. Nicolas Duffour occupait ainsi jusqu’à présent le poste de Chef de service adjoint au Numérique au ministère de la Justice, où il a dirigé le programme Alpha, construit en conformité avec la doctrine Cloud au centre. Il a également contribué fortement à la mise en place du premier cloud interministériel ainsi qu’à la consolidation des travaux autour du cloud lors de ses expériences au sein des ministères de l’Intérieur et de la Transition écologique et solidaire.

Nicolas Duffour rejoint les équipes de Cloud Temple pour continuer à œuvrer en faveur de la souveraineté numérique française et européenne. Il pourra s’appuyer sur une solide connaissance des enjeux technologiques, réglementaires et humains du cloud pour faire bénéficier les grands groupes, comme les administrations et opérateurs de l’État, de son expérience et se mettre au service des grandes transformations. Ses principales missions seront ainsi de soutenir le développement de Cloud Temple sur les programmes cloud de premier plan en France et d’accompagner le développement de l’entreprise à l’international, et tout particulièrement en Europe.

Cloud Temple compte parmi les spécialiste français du cloud, qualifié SecNumCloud par l’ANSSI. La mission de Cloud Temple est de garantir la confiance numérique en plaçant la sécurité et la souveraineté au cœur du système d’information des industriels et des acteurs publics.

Cloud Temple accompagne sur le long terme la transformation numérique de ses clients, et leur fournit un environnement cloud à l’état de l’art qui répond aux plus hauts standards français et européens. Expert de l’hybridation grâce à ses partenariats stratégiques avec les hyperscalers, Cloud Temple propose la meilleure architecture pour répondre à chaque besoin métier.

Cloud Temple est une filiale du groupe français Neurones.