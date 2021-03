Nicolas Combaret prend la direction des opérations de Rubrik en Europe du Sud

mars 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce la nomination de Nicolas Combaret au poste de Directeur régional Europe du Sud. Déjà à la tête de l’équipe de Rubrik en France il va maintenant diriger en plus les activités de l’entreprise en Italie, en Espagne et au Portugal.

Cette promotion souligne le travail accompli par Nicolas Combaret sur le marché français en un an. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le monde de l’IT et plus particulièrement dans l’univers de la sauvegarde, Nicolas Combaret a apporté à Rubrik une connaissance pointue du secteur ainsi qu’une grande connaissance de l’écosystème de partenaires.

Avant de prendre la tête des activités de Rubrik en France, Nicolas Combaret était Country Manager de Commvault. Il a aussi occupé le poste de Channel Manager pour l’Europe du Sud de cette même société. Auparavant, Nicolas Combaret a également occupé la fonction de RVP Europe du sud chez Automic/CA Technologies. Précédemment, il a occupé diverses fonctions commerciales chez Veritas/Symantec et IBM où il a commencé sa carrière. Nicolas Combaret est diplômé de l’École des Mines de Nancy.