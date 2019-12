Nexus - Wavestone - nCipher : Invitation Petit-Déjeuner thématique le mardi 21 Janvier 2020

décembre 2019 par Marc Jacob

L’espace de travail numérique est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises. Afin de répondre aux nouvelles réalités de travail de leurs équipes (mobilité, télétravail, accès multi-Devices), les entreprises doivent réfléchir aux moyens de sécurité qui sont les mieux adaptés pour l’accès aux ressources et applications dans ces nouvelles conditions.

L’Internet des objets (IoT) est une évolution majeure dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Afin de faire face de manière adéquate aux nouveaux risques liés à ces objets connectés avec les applications IoT ; la technologie PKI est particulièrement adaptée pour fournir à chaque entités une identité électronique.

Parce que toutes ces problématiques d’accès aux ressources sensibles, de sécurité et de réglementation sont aujourd’hui des enjeux clés dans nos secteurs d’activités respectifs, nous avons souhaité vous associer aux réflexions sur les thèmes suivants :

• Wavestone : Comment les services PKI et cas d’usage associés ont évolué pour s’adapter aux nouvelles manières de travailler, et quels challenges doivent-ils relever dans le futur ?

• Nexus : Comment les solutions de gestion des identités et des accès “Nexus SmartID“ répondent aux nouveaux besoins et usags (Corporate, B2B, B2C, IoT) et démonstrations.

• nCipher : Comment les technologies nCipher assurent sécurité, intégrité et contrôle des informations et applications critiquesde leur conception jusqu’à leur utilisation ?

Dans un format contenu de 2 heures, dans les superbes bureaux de la Chambre de Commerce Suédoise à Paris, nos experts échangeront avec vous sur ces sujets.

Date : Le mardi 21 Janvier 2020 de 09h00 à 11h00, suivi d’échanges et networking de 11h00 à 12h00

Lieu : Chambre de commerce Suédoise à Paris, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris

Durée : 3 heures

Le nombre de place étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire rapidement.

Pour vous inscrire https://knowledge.nexusgroup.com/fr...