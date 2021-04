Nexthink lance une nouvelle fonctionnalité : Application Experience

avril 2021 par Marc Jacob

Nexthink étend la visibilité de l’expérience des collaborateurs de bout-en-bout avec une nouvelle fonctionnalité - Application Experience - conçue pour mesurer de manière précise l’expérience autour des transactions des applications Web. Pour la première fois, les équipes informatiques peuvent aller au-delà de la simple visibilité sur le réseau, le ressenti utilisateurs et la mesure des applications basiques, en s’appuyant sur de fortes capacités d’analyse et d’optimisation de l’expérience numérique dans sa globalité. Avec la plateforme Nexthink, elles peuvent offrir à chaque employé des expériences personnalisées, en temps réel, dans le contexte des applications, des réseaux et des outils utilisés quotidiennement. Cette nouvelle fonctionnalité de Nexthink permet aux équipes informatiques d’obtenir une observation et mesure complète pour assurer une expérience numérique améliorée aux employés.

Grâce à Application Experience, les équipes informatiques pourront rapidement comprendre et déterminer les causes d’une dégradation ou d’une mauvaise expérience applicative vue depuis le poste de travail : l’application elle-même ou sa configuration, un appareil, une surcharge sur le trafic réseau, ou bien une autre ressource. Elles pourront minimiser les risques relatifs à un déploiement applicatif en faisant rapidement remonter les ressentis collaborateurs grâce à des feedback réguliers en temps réel. La solution permet également de corréler le nombre de licences achetées et leur utilisation réelle pour réduire les coûts. Enfin, dans le cas des applications SaaS, les organisations seront capables de demander à leurs fournisseurs des garanties de disponibilité en se basant sur des données précises de mesure relatives aux temps d’arrêts applicatifs.

Fonctionnalités additionnelles de la plateforme Nexthink Experience :

• Informations sur l’adoption applicative : visibilité sur l’adoption et l’utilisation réelle des applications, globalement ou par groupe d’employés ; mesure des usages et fonctions au niveau domaine, page et transaction. De telles informations aident à former les collaborateurs, améliorer les workflows applicatifs et augmenter ainsi l’adoption et la productivité.

• Données granulaires et automatisation contextualisée : amélioration proactive de l’expérience autour de la disponibilité et de la performance des accès aux pages et des transactions applicatives, avec une remédiation contextuelle sur l’ensemble de l’environnement numérique et des collaborateurs.

• Exploration facilitée des données : filtres et visualisation temps réel des pages et des transactions applicatives – montrant une visibilité complète sur l’état de santé des applications, leur adoption et le ressenti employés.

Un nouveau rapport Pulse commandité par Nexthink a révélé que la grande majorité des organisations (83%) gèrent de manière active moins de la moitié des applications destinées à leurs employés. De plus, 71% des organisations ne recueillent pas de manière automatisée les commentaires des employés sur l’utilisation, l’adoption et la disponibilité des applications, ce qui a un impact majeur sur leur expérience numérique globale. Pour plus d’informations et télécharger le rapport complet :