Nexthink lance sa plateforme Nexthink Experience™

juin 2020 par Marc Jacob

Au regard des mutations récentes dans l’environnement de travail, la capacité d’offrir la meilleure expérience numérique possible aux collaborateurs n’a jamais été aussi critique. C’est même devenu une priorité pour 78% des responsables informatiques, un chiffre en hausse de 30% par rapport à l’année précédente selon une récente étude. Dans ce contexte, Nexthink, leader du pilotage de l’expérience numérique des collaborateurs (DEX) annonce aujourd’hui le lancement de Nexthink Experience™, une solution cloud native qui combine l’analyse des usages en temps réel, le ressenti des collaborateurs et la remédiation automatisée. Nexthink Experience a été conçue pour aider les entreprises et leurs équipes informatiques à améliorer l’expérience numérique des collaborateurs en continu, qu’ils soient au bureau ou en home office.

Nexthink Experience offre aux professionnels de l’informatique une vision « orientée utilisateur » de l’environnement informatique - postes de travail, applications et réseaux - afin de repérer les problèmes IT rapidement et de les résoudre de manière proactive.

Au cœur de cette nouvelle plateforme réside un ensemble de fonctionnalités inédites proposant des recommandations priorisées pour guider les équipes IT dans l’amélioration de l’expérience à l’échelle de toute l’organisation. Pour la première fois, les équipes informatiques pourront identifier les dysfonctionnements à résoudre en priorité, en comprendre les causes potentielles et mettre en œuvre leur remédiation de manière rapide et efficace. L’ensemble de ces éléments est fédéré au sein d’un « Optimization Hub », véritable cockpit de pilotage et d’analyse de l’expérience numérique des collaborateurs, qui permet de se concentrer sur la façon dont l’IT est consommée et non plus seulement sur la manière dont elle est délivrée par le département informatique :

• En collectant des centaines de métriques techniques et en les corrélant avec leur ressenti, le Digital Experience Score quantifie l’expérience des collaborateurs ;

• IssueRank ™ fournit des recommandations sur les incidents techniques à résoudre en priorité pour un impact significatif sur l’expérience numérique ;

• Basé sur de l’intelligence artificielle, CauseDetect ™ analyse plusieurs millions de points de données pour identifier les causes potentielles des dysfonctionnements ;

• Des « playbooks » fournissent des préconisations de résolution étape par étape, en intégrant la collecte de données et la remédiation automatisée proposés par Nexthink Engage et Nexthink Act pour résoudre les incidents courants.

Nexthink Experience est d’ores et déjà disponible.

* Source : rapport Forrester "Goodbye Desktop Engineering, Hello Digital Experience Architect" publié en décembre 2019. À propos de l’étude

1. Le cabinet indépendant Vanson Bourne a interrogé 300 cadres supérieurs informatiques aux États-Unis (200) et au Royaume-Uni (100) au sein d’organisations de 1 000 à plus de 3 000 employés et sur différents marchés - IT, Services financiers, Industrie, Distribution et Transport, Services professionnels, et d’autres secteurs commerciaux.