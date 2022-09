Nexthink lance Infinity

septembre 2022 par Marc Jacob

Nexthink annonce le lancement de Nexthink Infinity™, la plateforme la plus aboutie du marché en matière d’analyse, d’automatisation et de remédiation destinée à l’informatique des collaborateurs dans l’entreprise. 100 % cloud, elle confère aux équipes IT une visibilité et des capacités analytiques sans précédent sur l’ensemble des environnements utilisateurs, leur permettant de maintenir un poste de travail toujours opérationnel pour les collaborateurs, et ce, indépendamment de la localisation de ces derniers (au bureau, à leur domicile ou en déplacement).

La plateforme Infinity s’appuie sur de puissantes technologies d’intelligence artificielle et d’analyse comparative. Elle est l’unique solution sur le marché capable de visualiser et diagnostiquer tout dysfonctionnement informatique, d’en déterminer l’origine de manière automatisée, puis de procéder à sa remédiation sur un million d’appareils.

La plateforme offre des capacités d’intégration élevées grâce à son architecture unique : les données sont collectées pour toutes les applications - y compris les applications collaboratives les plus usitées telles que Zoom ou Teams – afin de détecter toute dégradation pouvant intervenir sur l’ensemble des appareils utilisateurs - physiques, virtuels ou mobiles.

Fonctionnalités clés de la plateforme Infinity :

• Une capacité d’évolutivité accrue - La nouvelle plateforme peut gérer des millions d’espaces de travail, des milliers d’applications SaaS et on premise, et des milliards de données télémétriques accessibles par les équipes informatiques en quelques secondes via des API, le langage de requête Nexthink (NQL) ou des éditeurs visuels.

• Diagnostics et analyses basés sur l’IA - Pilotés par IA, les diagnostics accélèrent la résolution des incidents en identifiant des modèles, en les comparant à des références issues d’une bibliothèque Nexthink, puis en attribuant chaque dysfonctionnement à une origine spécifique. Les équipes informatiques deviennent ainsi réellement proactives.

• Une nouvelle expérience collaborateurs centralisée - L’algorithme breveté « Moments of Experience » de Nexthink, ainsi que les scores d’expérience numérique DEX, fournissent aux responsables informatiques une compréhension en continu des problèmes majeurs qui affectent le parcours numérique des collaborateurs et qui impactent ainsi leur productivité.

• Une meilleure expérience collaborative - En combinant les données de télémétrie issues des applications à des analyses avancées, les administrateurs IT peuvent rapidement valider, isoler et corriger les problèmes impactant les principales applications collaboratives telles que Teams et Zoom. Ils évitent ainsi tout problème de performance pour les collaborateurs.

• Un nouveau module d’alerte – Le système d’alerte intégré basé sur des références est capable d’évaluer l’impact des dysfonctionnements rencontrés et propose une hiérarchisation en matière de résolution. Les alertes de la bibliothèque Nexthink permettent aux équipes IT d‘opérationnaliser rapidement leur système et de le personnaliser pour les incidents les plus courants, mais également de l’intégrer à des systèmes tiers pour un traitement approprié.

• Des capacités avancées de remédiation et d’intégration - L’intelligence cloud récupère des données et fournit des solutions instantanées à toute anomalie, sans interrompre le travail des collaborateurs. Par ailleurs, les connecteurs et les API natives de la plateforme Infinity offrent une intégration immédiate avec les outils de gestion des systèmes, ITSM et autres outils les plus usités dans l’entreprise, pour une automatisation supplémentaire de l’informatique.

Cette annonce fait suite à la reconnaissance de Nexthink par Forrester Research en tant que leader dans le cadre du rapport The Forrester Wave™ : End-User Experience Management (Gestion de l’expérience utilisateur), Q3 2022. Nexthink occupe la première place en termes d’offre, de présence sur le marché et de stratégie. Le rapport souligne également que : « Nexthink excelle dans la transformation de nombreuses données complexes en informations faciles à consommer et à utiliser par les administrateurs. », pour tous les cas d’usage associés à l’expérience numérique des collaborateurs.