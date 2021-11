Nexthink dévoile des partenariats stratégiques avec Citrix, HP et Qualcomm

novembre 2021 par Marc Jacob

Lors de son événement Experience Everywhere ’21, Nexthink annonce différents partenariats stratégiques avec Citrix, HP et Qualcomm. Ces grands leaders technologiques s’appuient aujourd’hui sur la puissance de l’écosystème de l’expérience numérique des collaborateurs de Nexthink. Au cœur de la transformation du monde du travail et de ses nouveaux enjeux hybrides, l’engagement de Nexthink à fournir une plateforme centrée sur l’humain répond particulièrement aux besoins du marché.