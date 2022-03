Nexthink annonce un partenariat avec Qualtrics

mars 2022 par Marc Jacob

Nexthink annonce un partenariat avec Qualtrics, leader et créateur de la catégorie Gestion de l’expérience (XM), pour offrir une expérience numérique des collaborateurs unique à leurs clients communs. Fédérant les données opérationnelles (O-Data) de Nexthink et les données d’expérience employé (X-Data) de Qualtrics, ce partenariat permettra aux entreprises d’optimiser les expériences technologiques au sein de leur environnement du travail et ce, à travers le prisme du collaborateur.

Les deux acteurs ont présenté leur vision du travail du futur, ainsi que la façon dont il façonne l’expérience des collaborateurs, lors de l’événement Experience Everywhere de Nexthink. Brad Anderson y a souligné l’urgence de combler les lacunes en matière d’expérience au sein du nouvel environnement de travail hybride – citant les résultats d’une étude conduite par Qualtrics selon laquelle, parmi les collaborateurs les plus convaincus par les outils technologiques mis à leur disposition, 85 % seraient plus fidèles à leur entreprise, 230 % plus engagés et 13 fois plus enclins à déclarer que leur expérience dépassait leurs attentes.

Dans sa keynote, Pedro Bados a fait référence à la Grande Démission comme une réelle opportunité de repenser le rapport des collaborateurs au travail. Pour lui, il est indispensable de modifier la façon dont l’outil informatique supporte aujourd’hui les collaborateurs dans le cadre de leurs missions, et d’aller au-delà de la productivité, de la quantité et des simples rapports sur les incidents, pour soutenir les réalisations des collaborateurs dans le but de construire un environnement de travail épanouissant et une meilleure expérience.