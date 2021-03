New Relic utilise de l’AIOps dans New Relic Applied Intelligence

mars 2021 par Marc Jacob

New Relic, Inc. a lancé de nouvelles fonctionnalités dans New Relic Applied Intelligence afin d’aider les ingénieurs à détecter, comprendre et résoudre les incidents plus rapidement que jamais. Cette dernière mise à jour de New Relic One leur permet de découvrir automatiquement les anomalies. La fonctionnalité est activée par défaut et disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. En outre, les ingénieurs peuvent aussi voir automatiquement la cause profonde probable de chaque incident à partir de n’importe quelle source de données, et recevoir des recommandations sur les intervenants de l’équipe qui semblent les mieux armés pour résoudre chaque problème. Également disponible dès aujourd’hui en version bêta, un nouvel outil permet aux ingénieurs de rapidement repérer les schémas et les aberrances dans toutes leurs données de logs grâce à l’apprentissage machine (ML) et réduit significativement les temps de dépannage.

Les fonctionnalités modernes désormais disponibles dans New Relic Applied Intelligence ont été conçues pour respecter la promesse de l’AIOps en ce qui concerne la rapidité de déploiement, les intégrations prêtes à l’emploi, la facilité d’utilisation et la simplicité. Tout cela dans le but d’aider les ingénieurs à aisément :

• Détecter les modifications instantanément - Repérez automatiquement les anomalies selon les signaux dorés (tels que le débit, les erreurs, et la latence) sur les applications, services, et données de logs sans frais supplémentaires et sans configuration requise. Tous les utilisateurs, y compris ceux qui bénéficient d’une licence Free Tier gratuite de New Relic, y ont accès. Les ingénieurs reçoivent des notifications dans Slack et dans d’autres outils de collaboration, et peuvent dépanner les problèmes plus rapidement avec l’analyse en profondeur des anomalies pour détecter en amont les problèmes potentiels, avant qu’ils n’impactent les clients.

• Réduire le bruit des alertes, quelle que soit leur source - Au lieu de crouler sous les alertes provenant de plusieurs outils, les événements sont automatiquement corrélés en fonction de l’heure, du contexte des messages d’alerte et, maintenant, des données relationnelles de tous les systèmes. Ainsi, les ingénieurs voient un seul problème avec toutes les données nécessaires pour agir. Les modèles ML préétablis accélèrent les gains en éliminant les courbes d’apprentissage coûteuses et ardues.

• Découvrir la cause profonde plus vite - Éliminez les approximations et résolvez les problèmes plus rapidement avec les informations automatiques sur la cause profonde probable des incidents. En un instant, les ingénieurs peuvent voir les raisons derrière chaque problème, les services et systèmes impactés, et les mesures à prendre pour la résolution. Ils reçoivent également des recommandations basées sur le ML concernant les intervenants de l’équipe les mieux armés pour résoudre chaque problème.

• Détecter les schémas et les aberrances dans les données de logs - Offerte à tous aujourd’hui en version bêta, la fonctionnalité ML détecte les schémas et les aberrances dans les données de logs afin de réduire le temps nécessaire au dépannage. Les ingénieurs peuvent explorer des millions de messages de logs en un clic et réduire les interrogations manuelles en regroupant automatiquement leurs données de logs pour vite découvrir les schémas anormaux et les problématiques aiguilles dans la botte de foin. New Relic offre en exclusivité aux équipes la capacité d’instrumenter toutes les données télémétriques, quelle que soit leur source en un seul et même endroit. Les schémas de logs sont stockés en tant qu’événements dans Telemetry Data Platform de New Relic. Ceci permet aux ingénieurs de facilement créer des dashboards, des alertes et des requêtes en fonction des schémas pour une analyse cumulative et un dépannage des tendances plus rapides dans les données de logs.

• Intégrer sans difficulté PagerDuty et d’autres outils populaires de gestion des incidents - Éliminez le labeur de la gestion des incidents sur les différents outils avec une nouvelle intégration qui synchronise de manière bidirectionnelle l’état des problèmes corrélés dans New Relic avec PagerDuty et d’autres outils. À mesure que l’état des problèmes corrélés change dans New Relic et sur ces plateformes, elles sont toutes maintenant mises automatiquement à jour afin d’aider les ingénieurs d’astreinte à gérer et résoudre les incidents plus efficacement.

Les fonctionnalités AIOps de New Relic sont offertes à tous les clients de New Relic Applied Intelligence. La détection des anomalies est actuellement disponible et activée pour tous les clients sans frais supplémentaires (cela comprend aussi les utilisateurs Free Tier de New Relic). La version bêta de Log Patterns est également disponible.