New Relic rend l’instrumentation disponible en open source

juillet 2020 par Marc Jacob

New Relic, Inc. annonce la disponibilité de ses agents, ses intégrations et ses kits de développement (SDK) sous licence open source. De plus, New Relic aligne sa prochaine offre en matière d’observabilité sur la norme émergente pour l’instrumentation des logiciels OpenTelemetry, un projet de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation). En soutenant l’instrumentation et les normes open source, New Relic permet aux ingénieurs de tout instrumenter et de mieux comprendre leurs systèmes numériques. La gamme complète des agents, des intégrations et des kits de développement de New Relic est le produit de centaines de milliers d’heures d’ingénierie et aide déjà des centaines de milliers d’ingénieurs qui comptent dessus tous les jours. Avec cette annonce, l’ensemble de la communauté des développeurs peut bénéficier en toute transparence de cette innovation.

New Relic s’engage à une instrumentation ouverte

● New Relic offre sous licence open source ses agents, ses intégrations, ses kits de développement, ses CLI (Command-line interface) et ses visualisations personnalisées dans le catalogue New Relic One. Cela permet à chaque ingénieur d’avoir accès à l’instrumentation clé en main de l’entreprise et apporte aux utilisateurs avancés de New Relic les bases sur lesquelles ils pourront développer leur propre instrumentation personnalisée.

● New Relic suit la norme OpenTelemetry de la CNCF pour standardiser ses prochains produits. La société investit en matière de code, d’expertise et de ressources financières afin de soutenir les normes de l’open source.

Cette annonce consolide le partenariat de New Relic avec la communauté open source. L’entreprise est actuellement un membre Silver de la CNCF et un des cinq principaux contributeurs du projet OpenTelemetry. Enfin, New Relic contribue également au groupe de travail sur le tracing distribué W3C aidant à établir les normes d’interopérabilité des outils de traçage.