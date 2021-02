New Relic réinvente son offre Full-Stack Observability

février 2021 par Marc Jacob

New Relic, Inc. présente New Relic Explorer. La nouvelle solution réinvente son offre Full-Stack Observability et met à la disposition des ingénieurs des visualisations et des fonctionnalités innovantes qui leur apportent une visibilité sans précédent sur tout leur environnement. Sans nécessiter de configuration particulière, New Relic Explorer rassemble toutes les données télémétriques de l’organisation provenant des applications et de l’infrastructure et donne une vue en temps réel sur la santé et les performances de tout le système informatique.

Grâce à cette nouvelle et unique source d’information, les ingénieurs peuvent rapidement identifier les problèmes de performance émergents et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les systèmes tournent de nouveau à plein régime avant que les clients ou les employés ne soient impactés. Dans les semaines à venir, tous les clients de New Relic bénéficieront d’une mise à niveau automatique intégrant cette nouvelle version.

« Pour les entreprises numériques et leurs équipes IT, la visibilité en temps réel des infrastructures logicielles critiques est essentielle afin d’assurer la continuation de l’activité. Aujourd’hui, les clients veulent être informés et observer en temps réel les environnements IT dans un dashboard unique qui leur apporte la simplicité et la rapidité nécessaire leur permettant d’identifier, de résoudre et d’empêcher les problèmes avant qu’ils n’impactent l’expérience client. » - Stephen Elliot, Vice-président Programmes, logiciels de gestion et DevOps, IDC

Dans les environnements complexes actuels, qui dépendent de la configuration manuelle des alertes, il est de plus en plus difficile pour les entreprises de comprendre en un coup d’œil la santé globale de leur système. Savoir où se produisent les changements involontaires, ce qui y contribue et les liens qui existent entre les différents problèmes du système relève de la prouesse. New Relic Explorer permet aux ingénieurs de faire la lumière sur des inconnues et de remonter à la surface toutes les informations nécessaires pour comprendre rapidement et en profondeur les grands systèmes logiciels distribués.

New Relic Explorer inclut les visualisations et fonctionnalités suivantes :

New Relic Lookout : Cette innovation fournit une vue en temps réel de tous les changements qui apparaissent au niveau des données télémétriques, y compris les données tierces et open source, et attire automatiquement l’attention là où elle est vraiment nécessaire. Cela est assuré grâce à une visualisation intuitive de l’expérience utilisateur, sans qu’aucune configuration ni dépendance sur les seuils d’alerte statiques préconfigurés soit requise. Les fonctionnalités de zoom permettent aux équipes d’immédiatement identifier les corrélations, un historique anormal ou les traces. Les équipes d’ingénierie ont alors la capacité d’utiliser des profils de New Relic pour rapidement découvrir les zones d’ombres et les relations inconnues, de comprendre tous les changements et de résoudre les problèmes avant qu’ils n’impactent le client final ou l’employé.

New Relic Navigator : Pour la première fois, les clients peuvent explorer toutes les entités en un coup d’œil avec une visualisation hautement intuitive. La santé de chaque application, service, conteneur, fonction et hôte est affichée en rouge, orange ou vert en fonction des conditions d’alerte, avec la possibilité de grouper et de filtrer selon les attributs pour obtenir une vue organisée de toutes les entités qu’un service (ou un ensemble de services) comprend. Ce code couleur indique la santé du système et permet aux utilisateurs de rapidement et facilement faire des recherches sur un grand nombre d’entités tout en simplifiant la collaboration entre équipes.

En outre, les relations entre les applications, hôtes, conteneurs ou intégrations spécifiques sont indiquées dans une seule vue, ce qui permet de rapidement et facilement comprendre quels services sont associés, en amont ou en aval, à un problème. Les ingénieurs disposent ainsi d’une vue plus large de la santé globale de leurs systèmes et peuvent dépanner les échecs en cascade plus rapidement.

Prix et disponibilité

Dans les prochaines semaines, tous les clients actuels de New Relic bénéficieront automatiquement de l’expérience de New Relic Explorer, New Relic Lookout et New Relic Navigator, disponibles dans le cadre de l’offre Full-Stack Observability de New Relic.