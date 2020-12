New Relic annonce l’acquisition de Pixie Labs

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

New Relic, Inc. annonce la signature d’un accord définitif pour acquérir Pixie Labs, une solution d’observabilité par intelligence artificielle pour les développeurs utilisant Kubernetes.

Pixie simplifie le processus de dépannage et de débogage en temps réel des applications dans les environnements Kubernetes en fournissant un accès instantané aux données de télémétrie sans avoir à ajouter manuellement l’instrumentation au code. L’intégration prévue de Pixie permettra à New Relic de mieux servir le marché des Kubernetes, et d’accélérer l’observabilité dans les entreprises de toutes tailles.

New Relic prévoit d’intégrer les meilleurs cas d’utilisation de Pixie à New Relic One, permettant à ses clients d’accéder à des fonctionnalités, telles que la corrélation et les alertes avancées grâce à Applied Intelligence, la visualisation et les analyses de pointe avec Full Stack Observability, et la conformité et la rétention étendue des données avec Telemetry Data Platform. La technologie de Pixie viendra compléter les fonctionnalités d’observabilité Kubernetes de New Relic qui se trouvent déjà dans New Relic One, dont l’explorateur de clusters.