New Relic, Inc. annonce des mises à jour de New Relic One

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans une vidéo adressée à ses clients, Lew Cirne, PDG et fondateur de New Relic, a présenté la plateforme New Relic One réinventée, avec une expérience utilisateur unifiée et intuitive, de nouvelles fonctionnalités puissantes ainsi qu’une tarification et une offre simples et prévisibles, comprenant une nouvelle licence gratuite à vie pour permettre aux ingénieurs de l’essayer, de l’utiliser et de mener leurs activités avec New Relic.

New Relic One est un outil puissant conçu pour offrir aux ingénieurs une plateforme unique qui leur permet de facilement faire l’expérience de l’ensemble des avantages de l’observabilité, tels qu’une meilleure disponibilité et efficacité, une plus grande échelle et une mise sur le marché plus rapide.

New Relic dévoile une plateforme New Relic One réinventée, comprenant toutes les expériences produit puissantes et innovantes que les utilisateurs connaissent et apprécient déjà, désormais offertes sur une plateforme pleinement intégrée et radicalement simplifiée. La plateforme New Relic One restructurée est conçue pour être l’unique source de vérité de l’ensemble des données de télémétries de ses clients, et à un prix qui élimine les obstacles à l’adoption de l’observabilité sur l’ensemble de leurs environnements Ainsi, les clients n’ont plus besoin d’échantillonner les applications qu’ils surveillent. En outre, ils peuvent réduire le coût et la complexité liés à la maintenance d’outils de surveillance fragmentés, qui ne permet qu’une visibilité partielle de leur environnement logiciel. Cela élimine ainsi la lourde tâche qui oblige les ingénieurs à se démener en passant constamment d’un outil à l’autre pour remonter à la source des problèmes.

La nouvelle version de New Relic One

New Relic One est la plateforme d’observabilité dans le cloud la plus puissante, conçue afin d’aider les clients à optimiser leurs logiciels. Elle comprend tout ce dont les entreprises ont besoin pour atteindre l’observabilité :

● Telemetry Data Platform pour collecter, visualiser et recevoir des alertes sur tous les types de données applicatives et d’infrastructure à l’échelle d’un pétaoctet. La plateforme est conçue pour être l’unique source de vérité de l’ensemble des données opérationnelles.

● Full-Stack Observability pour facilement analyser et dépanner l’intégralité de la pile logicielle sur l’APM, l’infrastructure, les logs et l’expérience utilisateur numérique dans une seule expérience connectée.

● Applied Intelligence pour détecter, interpréter et résoudre les incidents plus rapidement.

Présentation de la nouvelle licence gratuite à vie

L’entreprise a présenté une licence gratuite à vie pour New Relic One. Désormais, chaque ingénieur peut bénéficier d’un accès instantané et gratuit à la plateforme d’observabilité de New Relic dans son intégralité, et ce sans limite de temps. Cette nouvelle offre comprend l’accès à New Relic One sans frais cachés ni demande de numéro de carte bancaire, avec notamment :

Telemetry Data Platform : 100 Go de données gratuites par mois.

Full-Stack Observability : une licence utilisateur complète et gratuite.

Applied Intelligence’s Proactive Detection : les 100 premiers millions de transactions applicatives par mois sont gratuites.

Applied Intelligence’s Incident Intelligence : les 1 000 premiers incidents par mois sont gratuits.

Quand un ingénieur dépasse ces limites d’utilisation, New Relic One permet aux clients de passer facilement au niveau supérieur afin de continuer à répondre à leurs besoins croissants.

« New Relic One nous a permis de réduire considérablement notre temps de réponse et nous a offert une plus grande visibilité sur les performances de notre plateforme. Nos équipes se sentent plus confiantes dans leur capacité à fournir de meilleurs logiciels et à offrir une meilleure expérience digitale à nos clients. » - Guillaume Cavana, Chief Technology Officer, OuiCar

Pour d’autres témoignages de clients de New Relic One, consultez la page : L’éloge de New Relic One par ses clients.

« Chaque entreprise informatique traverse actuellement une transformation analytique afin d’accélérer la prise de décision, d’augmenter l’influence commerciale et de maîtriser les coûts. Les équipes de développement, DevOps, SRE et I&O font des investissements majeurs dans le domaine de la télémétrie, augmentant leur capacité à fournir une plus grande valeur métier et à lier cette valeur aux indicateurs clé de performances (KPI) de leur entreprise. En outre, l’environnement commercial dynamique et la complexité croissante due à l’adoption du multi-cloud requièrent presque l’utilisation de la télémétrie et de l’analytique pour mettre à l’échelle les capacités de développement et opérationnelles. » Stephen Elliot, Program VP Cloud Operations, IDC

Prix et disponibilité :

La plateforme New Relic One, composée de Telemetry Data Platform, Full-Stack Observability et New Relic Applied Intelligence, est désormais disponible. Une fois que les clients ont évolué au-delà de la licence gratuite, la tarification de la plateforme comprend :

● Telemetry Data Platform : 0,25 USD par Go d’ingestion.

● Full Stack Observability : tarification par licence utilisateur.