Neutralité climatique des datacenters : commentaire d’Arnaud de Bermingham, Président de Scaleway

janvier 2021 par Arnaud de Bermingham, Président de Scaleway

« Scaleway se réjouit d’être partie prenante de cette initiative. En dépit de l’urgence climatique, le manque de prise de conscience et d’innovations concernant l’impact écologique des datacenters est tout simplement ahurissant. Des changements majeurs doivent intervenir sans attendre pour rendre notre secteur véritablement performant sur le plan énergétique, tout comme en matière d’utilisation d’eau.

Chez Scaleway, nous avons déjà proactivement mis en place une stratégie environnementale audacieuse depuis près de deux décennies. Nos engagements mesurables vont bien au-delà des dispositions de l’initiative d’autorégulation. Nous avons notamment accompli des progrès importants et rapides en termes d’efficacité d’utilisation de l’eau (WUE). Cet indicateur reste encore un tabou dans notre milieu, et il n’est actuellement pas pris en compte dans le calcul de l’efficacité énergétique. Notre cap, c’est d’atteindre un WUE de 0,15 pour nos datacenters, ce qui est plus de dix fois plus efficace que la moyenne du marché.

Nous invitons les acteurs pertinents à agir maintenant et à mettre en place des mesures concrètes allant au-delà de l’initiative d’autorégulation, laquelle n’a fait que poser les bases d’un premier compromis. Il est important d’engager les clients de Scaleway dans notre approche et de les responsabiliser en leur fournissant une information transparente. En 2021, nous allons inclure, dans chaque facture, les indications ligne par ligne de consommation électrique, de mix énergétique, et d’impact environnemental. En faisant les bons choix éthiques, réglementaires et technologiques, nous voulons nous assurer que les bénéfices de la migration vers le cloud ne seront pas annulés par des impacts écologiques délétères. Avec notre approche pionnière, nous sommes fiers de montrer la marche à suivre en Europe ».