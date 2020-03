Netwrix lance Netwrix Data Classification 5.5.2

mars 2020 par Marc Jacob

Netwrix annonce le lancement de Netwrix Data Classification 5.5.2, la nouvelle version de sa plateforme de classification de données. Cette version mise à jour permet aux clients d’enrichir les capacités de Microsoft en matière de protection des informations (Microsoft Information Protection – MIP) par un étiquetage précis et cohérent des documents, d’améliorer la sécurité des contenus sensibles stockés sur leur Google Drive d’entreprise et d’alléger la charge que représente la mise en conformité avec le CCPA.

Les améliorations apportées à Netwrix Data Classification 5.5.2 comprennent les fonctionnalités ci-dessous :

• Classification des données pour Google Drive

Netwrix Data Classification identifie et classifie désormais automatiquement le contenu stocké sur Google Drive afin que les équipes en charge de la sécurité et de la conformité puissent appliquer les contrôles adéquats. Par conséquent, les entreprises peuvent sécuriser les données sensibles qu’elles stockent dans le cloud et se soumettre avec succès à des audits de conformité en y consacrant beaucoup moins d’efforts.

• Intégration avec la protection des informations de Microsoft

Les entreprises peuvent réduire davantage le risque de violation en améliorant l’efficacité de leurs contrôles MIP (Microsoft Information Protection). Netwrix Data Classification enrichit les capacités de protection des données et de gestion des droits de MIP en étiquetant avec précision les données sur la base d’une analyse statistique du contenu d’entreprise. Cela permet aux organisations de réduire le risque de fuite de données résultant d’un étiquetage incorrect, et de s’assurer que les processus d’entreprise ne sont pas perturbés parce que des fichiers peu importants ont été incorrectement étiquetés comme sensibles.

• Règles de classification prédéfinies de le CCPA

Les règles de classification prêtes à l’emploi facilitent l’identification des données réglementées par le CCPA, ce qui permet aux entreprises de s’assurer que les informations qu’elles stockent sur les résidents californiens sont soumises à un contrôle approprié et de le prouver lors des audits de conformité.