Netwrix et Stealthbits fusionnent

janvier 2021 par Marc Jacob

Netwrix, fournisseur de cybersécurité qui simplifie la sécurité des données, annonce sa fusion avec Stealthbits, un spécialiste de la cybersécurité qui protège les données sensibles et les informations d’identification contre les attaquants. Cette nouvelle entité continuera à proposer un vaste portefeuille composé de plus d’une demi-douzaine de solutions de sécurité. Celles-ci visent notamment à identifier et à détecter les risques liés à la sécurité des données, ainsi qu’à fournir une protection contre les attaques de cybersécurité, à y répondre et à assurer la reprise des activités. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.

La fragmentation des solutions sur le marché de la sécurité des données empêche les organisations de mettre en place des stratégies de sécurité intégrées leur permettant de protéger leurs données sensibles et réglementées. Face à ce défi de taille, Netwrix et Stealthbits ont décidé d’unir leurs forces afin de tirer parti de leur expertise respective, dans le but d’étendre les capacités des produits et d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Ce regroupement permettra à la nouvelle organisation de proposer sept produits phares couvrant tous les aspects de la sécurité des données et de l’information, d’investir dans l’innovation pour dépasser les attentes des clients et des partenaires actuels, et d’élargir son portefeuille de clients dans le monde entier.

La nouvelle société, qui compte plus de 500 employés et clients dans plus de 50 pays, poursuivra ses activités sous le nom de Netwrix, Steve Dickson conservant ses fonctions de CEO et de membre du conseil d’administration. Steve Cochran, fondateur et président de Stealthbits, se portera investisseur dans Netwrix et siégera à son conseil d’administration.

Dans un avenir immédiat, les clients, les prospects et les partenaires de chaque entreprise continueront à interagir avec chacune d’entre elles dans les mêmes conditions que celles qui prévalent aujourd’hui pour ce qui est des ventes, de l’assistance et des activités des partenaires. Netwrix et Stealthbits se sont toutes deux engagées à assurer une totale transparence et à informer leurs clients, leurs prospects et leurs partenaires de tout changement opérationnel qui pourrait résulter de ce processus au cours des prochains mois.