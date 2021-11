Netwrix dévoile les nouvelles fonctionnalités de SbPAM 3.5

novembre 2021 par Marc Jacob

Netwrix annonce la disponibilité de sa solution Netwrix SbPAM 3.5 qui permet aux utilisateurs de simplifier la manière dont ils sécurisent, contrôlent, gèrent et assurent le suivi des utilisateurs à privilèges, en éliminant les comptes en cours. Cette toute dernière version supporte un plus grand nombre de plateformes et comporte un large éventail de fonctionnalités additionnelles.

Les nouvelles capacités de Netwrix SbPAM 3.5 offrent de nombreux avantages supplémentaires aux entreprises :

• Protection de leur environnement cloud en leur permettant d’éliminer les comptes à privilèges en cours dans Azure AD, améliorant ainsi le contrôle des sessions administrateur et réduisant la charge de travail correspondante ;

• Réduction de la surface d’attaque des réseaux avec les comptes à privilèges à la demande pour les dispositifs Cisco, permettant non seulement de minimiser les risques d’abus de privilèges, mais aussi de simplifier la gestion des comptes ;

• Sécurisation des données critiques qui résident dans les applications Web intégrées dans Azure AD, et contrôle des accès partagés aux ressources du Web ;

• Minimisation des risques pour la sécurité et pour les activités de l’entreprise en supprimant les super-utilisateurs et en mettant en place un accès privilégié temporaire à Linux, basé uniquement sur la tâche concernée.

D’autres améliorations permettent de :

• Désactiver le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) après chaque session administrateur afin de bloquer les tentatives d’extorsion de type ransomware et autres modes de cyberattaques, et éviter les connexions RDP non autorisées ;

• Détecter les menaces pour la sécurité résultant de modifications dans des dossiers sensibles lors des sessions avec des comptes à privilèges, afin de renforcer cette détection et la procédure d’investigation, et minimiser les risques de perturbation, voire d’interruption des activités de l’entreprise ;

• Détecter les menaces, rationaliser les procédures d’investigation et démontrer le respect des exigences de conformité en émettant des registres d’activité privilégiée vers les solutions SIEM.

Netwrix SbPAM permet aux entreprises de minimiser leur surface d’attaque en éliminant les comptes à privilèges en cours. En accordant aux administrateurs le niveau de privilège minimal pour réaliser une tâche donnée, et en supprimant le privilège correspondant immédiatement après, les entreprises sont en mesure de réduire considérablement les risques de violation de données, de perturbations des activités et de non-respect des exigences de conformité. La facilité de déploiement et de mise en œuvre se traduit par une rentabilité de l’investissement plus rapide qu’avec les solutions traditionnelles. De surcroît, les clients peuvent continuer à utiliser leurs outils actuels, tels que Remote Desktop Connection Manager ou un coffre à mots de passe, avec une sécurité optimale en les intégrant à la solution Netwrix SbPAM.

Netwrix SbPAM 3.5 est disponible dès maintenant dans le monde entier.