Netwrix Auditor X est lancé

septembre 2021 par Marc Jacob

Les nouvelles fonctionnalités de Netwrix Auditor X permettent ainsi aux entreprises de :

• Réduire le temps de détection et d’investigation des incidents impliquant des données sensibles. Les équipes de sécurité peuvent détecter et réagir rapidement aux menaces qui pèsent sur les données sensibles, grâce à des analyses de sécurité plus granulaires.

• Profiter d’une expérience de sécurité personnalisée. L’écran d’accueil personnalisable permet aux utilisateurs d’accéder instantanément aux informations les plus pertinentes à leurs yeux - telles que les risques actuels et les rapports favoris - afin qu’ils puissent rapidement prendre des décisions en disposant de tous les éléments nécessaires, et renforcent ainsi leur niveau de sécurité.

• Contrôler les utilisateurs d’Azure AD et leurs rôles. Grâce aux informations détaillées disponibles dans Netwrix Auditor X quant aux les utilisateurs d’Azure AD et leurs rôles, les équipes IT limitent davantage le risque d’incidents de sécurité. Elles peuvent également démontrer plus facilement aux auditeurs qu’elles respectent les exigences de conformité et les meilleures pratiques du secteur en ce qui concerne leurs utilisateurs dans le cloud.

• Repérer et combler les lacunes de sécurité dans SharePoint Online. De nouveaux rapports détaillés permettent de repérer facilement les risques de sécurité dans SharePoint Online ; tels que les documents qui ont été partagés avec des utilisateurs externes ou qui sont accessibles à tous dans l’organisation.

• Découvrir qui consulte les données sensibles dans SQL Server. Les organisations ont désomais la possibilité de tenir les utilisateurs à privilèges responsables en cas d’actions inappropriées dans SQL Server, comme la lecture d’informations qu’ils ne sont pas censés consulter. Les équipes de sécurité peuvent ainsi dissuader les comportements susceptibles de provoquer une fuite de données, accélérer les enquêtes de sécurité et démontrer aux auditeurs que seuls les utilisateurs habilités ont accès aux données confidentielles stockées dans SQL Server.

Netwrix Auditor est une solution de sécurité qui aide les organisations à détecter les menaces de sécurité, à démontrer leur conformité et à accroître l’efficacité des équipes IT. La plateforme fournit des renseignements sur la sécurité afin de limiter les cyber-risques, de détecter les activités qui menacent la sécurité des données sensibles et de procéder rapidement à des enquêtes sur les incidents afin d’éviter tout dommage réel.

Netwrix Auditor X est disponible dans le monde entier dès maintenant.