Netskope renforce sa plateforme SASE avec les fonctionnalités de son Cloud Firewall

septembre 2022 par Marc Jacob

Les entreprises et les gouvernements adoptent massivement l’architecture SASE pour permettre le travail hybride, protéger les données où qu’elles se déplacent, accompagner les efforts de transformation numérique, et obtenir une meilleure efficacité ainsi qu’un meilleur retour sur investissement de leur technologie. La plateforme SASE convergente de Netskope comprend les capacités de Netskope Intelligent SSE (Security Service Edge), leader du secteur, et son Borderless SD-WAN ; autant de composants essentiels pour fournir l’accès optimisé et la sécurité fondée sur le principe du « zero trust » qui sont nécessaires à une pile technologique moderne.

Les fonctionnalités de Netskope Intelligent SSE intègrent également Netskope Cloud Firewall, qui bénéficie désormais d’améliorations supplémentaires adaptées aux environnements « cloud-first » et « SASE-ready ». Cloud Firewall répond à un besoin urgent, car les pare-feux traditionnels ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences de la politique de sécurité sortante dans les environnements de travail hybrides. De plus en plus d’entreprises cherchent également à acquérir des fonctionnalités SASE auprès d’une source unique afin de réduire la prolifération des fournisseurs et des outils. Selon Gartner®, « d’ici 2025, 65 % des entreprises auront consolidé les différents composants SASE auprès d’un ou de deux fournisseurs SASE avec lesquels elles auront conclu un partenariat explicite, contre 15 % en 2021 »[1].

Flexibilité et choix dans la couverture du pare-feu

Tirant parti de l’infrastructure NewEdge de Netskope pour une exécution rapide et des performances optimales, Netskope Cloud Firewall offre aux clients une flexibilité et un choix dans les options de déploiement FWaaS. Netskope Cloud Firewall garantit une protection cohérente de la sortie du pare-feu de nouvelle génération, fournie par le cloud, pour les utilisateurs et les bureaux du monde entier, et réduit les contraintes administratives en appliquant une politique de pare-feu avancée dans le cloud plutôt qu’en périphérie.

Grâce à de nouvelles fonctionnalités de sécurité avancées, Netskope Cloud Firewall :

● Fournit un contrôle des applications de pare-feu qui permet de définir précisément le trafic autorisé, offrant ainsi une protection et une couverture plus solides que les politiques standard en matière de port et de protocole ;

● Interrompt les attaques qui exploitent les tunnels du système de noms de domaine (DNS) et bloque les connexions aux domaines malveillants, protégeant ainsi tout utilisateur, tout appareil et tout emplacement contre ces menaces grâce à l’inspection de couche 7 ;

● Réduit le coût total de la gestion de la politique de sécurité sortante en consolidant l’administration du trafic Web et non Web à partir d’une architecture SASE, plutôt qu’à la périphérie du réseau ;

● Protège les réseaux des succursales et sécurise les déploiements SD-WAN ;

● Fonctionne avec Netskope Next Gen SWG pour protéger les utilisateurs contre les menaces liées au cloud et pour contrôler l’activité sur Internet ;

● Améliore la sécurité globale, en évitant les compromis dangereux sur la couverture, la visibilité des applications et les performances du réseau, fréquemment observés dans les infrastructures existantes.