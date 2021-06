Netskope rejoint la Microsoft Intelligent Security Association

juin 2021 par Marc Jacob

Netskope aide les entreprises à transformer leur réseau et leur sécurité, avec des solutions innovantes pour un accès rapide, fiable et sécurisé aux applications cloud de n’importe où dans le monde. L’adhésion à la MISA est une avancée de plus dans la relation entre Netskope et Microsoft. D’autres intégrations et points forts du partenariat seront annoncés dans les mois à venir.

Les clients de Microsoft sont en mesure de rechercher et de trouver des solutions intégrées via le catalogue des partenaires de la MISA, ce qui facilite la découverte et la navigation des intégrations avec Netskope.

Les organisations utilisant les technologies Microsoft peuvent profiter des solutions de Netskope pour réaliser et protéger la transformation de leur entreprise. Plus tôt cette année, Netskope a été agréé dans le programme de partenariat réseau Microsoft 365.

Les intégrations actuelles de Netskope et de Microsoft s’étendent à Azure Active Directory, Azure Sentinel et Microsoft 365 incluant la protection de l’information, la prévention des pertes de données, l’intelligence des menaces, la sécurité du cloud, la protection des données, la gestion des applications et la préparation au SASE.

Pour les clients, la mise en œuvre de ces intégrations permet :

• Une protection complète des données, adaptée à une entreprise cloud-first centrée sur le travail à distance.

• La protection des utilisateurs contre les menaces de plus en plus répandues liées au cloud et au web.

• Un contrôle d’accès robuste et une application contextuelle des règles pour les applications Microsoft et celles de l’écosystème.

• Un accès ultrarapide aux applications cloud, pour une expérience utilisateur optimale dans les environnements cloud Microsoft.