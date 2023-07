Netskope présente SkopeAI

juillet 2023 par Marc Jacob

Netskope annonce de nouvelles offres de solutions issues de SkopeAI, la suite Netskope d’innovations en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (IA/ML) disponibles dans l’ensemble du portefeuille Netskope. Les capacités de SkopeAI utilisent l’IA et le Machine Learning pour fournir une protection moderne des données ainsi qu’une défense contre les cybermenaces, en surmontant les limites des technologies de sécurité conventionnelles et en fournissant une protection à l’aide de techniques de vitesse d’IA inégalées.

Le rôle de l’innovation en matière d’IA/ML dans l’amélioration de la protection des données et de la défense contre les menaces est urgent et omniprésent. Selon les prédictions d’IDC, près de 80 % des 175 zettaoctets de données estimés d’ici 2025 seront non structurés, ce qui signifie que les données se présenteront sous des formes telles que des captures d’écran, des prompts d’applications d’IA générative, des messages dans des applications de collaboration et bien d’autres encore que les outils de protection et bien d’autres que les outils de protection hérités ne peuvent pas identifier ou analyser de manière adéquate, et encore moins sécuriser.

Dans le même temps, l’adoption continue de réglementations en matière de respect de la vie privée rend la protection des données sensibles non négociable pour toutes les entreprises, même si les organisations du monde entier sont également confrontées à des questions cruciales concernant l’utilisation efficace de l’IA tout en se protégeant contre ses dangers. Selon les données du dernier rapport Cloud & Threat Report du Threat Labs de Netskope, l’utilisation d’applications d’IA générative dans les entreprises augmente rapidement (+22,5 % au cours des derniers mois), les organisations de 10 000 utilisateurs ou plus accédant à au moins cinq applications d’IA générative par jour. Parmi ces utilisateurs, le code source de l’application d’IA générative la plus populaire, ChatGPT, est publié à un rythme inquiétant de 158 incidents par mois.

Les innovations SkopeAI de la plateforme SASE unifiée de Netskope permettent d’adresser ces problématiques en utilisant l’IA/ML. SkopeAI dépasse ainsi la sécurité traditionnelle, protège les entreprises des menaces générées par l’IA et des pertes de données dues à l’utilisation abusive de ChatGPT ainsi que d’autres outils d’IA générative populaires. Elle permet également de faire entrer les techniques de protection des données et de défense contre les menaces dans l’ère moderne avec une rapidité et une simplicité sans précédent. Les capacités uniques de SkopeAI comprennent :

Une connaissance contextuelle approfondie permettant une prévention des pertes de données (DLP) avancée pour identifier, analyser et protéger les données structurées et non structurées ;

La classification des données basée sur le Machine Learning automatisé et la technologie Train Your Own Classifiers (TYOC), qui identifie et catégorise automatiquement les nouvelles données sur la base d’une approche « former et oublier », garantissant que la protection des données s’adapte et s’applique bien au-delà de ce que l’identification standard des données peut réaliser ;

La protection basée sur l’IA, qui offre une vitesse inégalée et des résultats exceptionnels dans la détection d’un large éventail de menaces, notamment les attaques multivariées, les malwares polymorphes, les nouveaux domaines web de phishing, les menaces zero-day et les contenus web malveillants ;

L’expansion récente de Netskope Intelligent SSE pour permettre aux entreprises d’activer en toute sécurité des applications d’IA générative telles que ChatGPT à l’aide de techniques avancées de protection des données ;

Les opérations SD-WAN pilotées par l’IA, qui surveillent le réseau de manière proactive, fournissent des informations prédictives, simplifient la gestion, minimisent les tickets d’assistance et dépannent les appareils à distance, ce qui se traduit par une amélioration des performances du réseau et de l’expérience utilisateur.

Les innovations de SkopeAI sont disponibles pour les clients dès aujourd’hui sous forme de solutions unifiées proposées par Netskope et son réseau mondial de partenaires. De nouvelles améliorations de SkopeAI et de nouveaux ensembles de solutions seront continuellement mis à disposition.