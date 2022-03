Netskope nomme Daniel Hartert au poste de conseiller CxO

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Le CEO et DSI chevronné apporte avec lui son expérience acquise chez Bayer et Philips, et aura pour mission d’accompagner les clients européens de Netskope dans leur transformation en matière de sécurité dans le cloud

Netskope annonce la nomination de Daniel Hartert, ancien DSI chez Bayer et Philips, au poste de conseiller Chief Experience Officer (CxO) pour l’Europe. Il rejoint un comité de consultants que l’éditeur met à la disposition de ses clients pour mener à bien les projets de transformation de la sécurité et qui leur permettront de concrétiser leur future stratégie commerciale.

Fort d’une formation en génie logiciel, en conception de systèmes et en économie, Daniel Hartert a occupé, au cours des 20 dernières années, des postes de DSI et de CEO dans de grandes organisations internationales. Plus récemment, il a exercé pendant 12 ans les fonctions de DSI chez Bayer AG et de CEO de Bayer Business Services. Auparavant, il occupait les postes de DSI du groupe Philips et de CEO de Philips Medical Radiology Business. Daniel Hartert est également cofondateur de DCSO (Deutsche Cyber Security Organisation), une société fondée en 2015 par des entreprises allemandes du DAX dans le but de renforcer la protection contre les cybermenaces évolutives et croissantes. Il apportera son soutien aux clients dans toute l’Europe, avec une attention particulière portée à son marché d’origine, l’Allemagne.

L’année dernière, Netskope a attiré 300 millions de dollars de nouveaux investissements, atteignant une valorisation après investissement de 7,5 milliards de dollars sur fond de croissance rapide, sur un marché adressable total qui, selon les principaux analystes, devrait atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2024. Netskope travaille avec 30 % des entreprises du Fortune 100, trois des cinq plus grandes installations Microsoft Office 365 au monde, et traite plus de 50 milliards de transactions par jour dans le cloud, sur le web et les applications privées. Parmi ses clients, figurent de grandes banques européennes et des opérateurs d’infrastructures financières, des acteurs internationaux de la grande distribution, des compagnies d’énergie et des géants de l’industrie aérospatiale.

La société a nettement étoffé son équipe EMEA, en renforçant le leadership régional afin de mieux soutenir les organisations locales dans leur adoption du Security Service Edge (SSE), et leur transition vers le SASE. Récemment, Netskope a annoncé la nomination d’Ilona Simpson au poste de DSI pour la région EMEA.

Netskope poursuit également l’extension de la couverture de son NewEdge Security Private Cloud à travers le monde, y compris dans la région EMEA. En tant que cloud privé de sécurité le plus vaste et le plus performant au monde, NewEdge offre une connectivité de niveau opérateur et des services de sécurité en ligne et en temps réel, ce qui permet de déployer la sécurité à la périphérie, partout et à chaque fois que cela est nécessaire.