Netskope étend son partenariat stratégique avec Deloitte en rejoignant MXDR by Deloitte

septembre 2023 par Marc Jacob

Netskope annonce le renforcement de son alliance stratégique existante avec le cabinet Deloitte, en s’intégrant à la plateforme de détection et remédiation managées MXDR by Deloitte.

Grâce à ses capacités avancées de protection contre les menaces dans le cloud, le nouveau module Netskope intégré à la plateforme MXDR by Deloitte permettra aux clients d’améliorer leur sécurité contre les malwares et les ransomwares, ainsi que de recourir à des renseignements enrichis pour optimiser leur capacité de détection et de réponse aux vulnérabilités Zero Day.

Pour la deuxième année consécutive, Netskope figure parmi les leaders du Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie Security Service Edge (SSE), avec la plus grande capacité d’exécution et la vision la plus exhaustive.

MXDR by Deloitte est une solution de cybersécurité entièrement managée, conçue pour aider les entreprises à protéger l’ensemble de leur infrastructure contre les cybermenaces internes et externes, en s’appuyant sur des capacités de recherche, de détection, de réponse et de remédiation des cybermenaces 24h/24, 7 jours/7.

Cette annonce s’ajoute à la liste des liens noués par Netskope avec des fournisseurs de services, intégrateurs de systèmes, partenaires technologiques, distributeurs et revendeurs de premier plan aux quatre coins du monde.