Netskope et Silver Peak lance une solution WAN prête pour le SASE

février 2021 par Marc Jacob

Netskope annonce une nouvelle intégration entre les services de cloud de sécurité de Netskope, alimentés par le réseau NewEdge, et la plate-forme de périphérie Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN, récemment acquise par Aruba, une société de Hewlett Packard Enterprise. Les nouvelles capacités d’orchestration des services permettront aux entreprises d’identifier, de classer et de diriger automatiquement le trafic des applications cloud vers le centre de données NewEdge le plus proche pour vérification par la suite complète de sécurité cloud de Netskope.

L’annonce d’aujourd’hui représente la première intégration de sécurité dans le Cloud rendue possible grâce au nouvel ensemble de fonctionnalités de Silver Peak Service Orchestration. Ces nouvelles fonctionnalités offrent aux entreprises une solution WAN solide pour la sécurité et la protection des données en mode cloud, qui garantit des performances réseau constantes et une expérience applicative de haute qualité, tout en réduisant le coût et la complexité de l’infrastructure en éliminant la nécessité d’acheminer le trafic applicatif vers un datacenter central de l’entreprise pour vérification.

Au service de millions d’utilisateurs professionnels dans le monde entier, Netskope NewEdge est un réseau cloud privé de sécurité de niveau opérateur réservé exclusivement aux clients de Netskope. En combinaison avec la plate-forme Silver Peak SD-WAN edge, Netskope NewEdge répond aux exigences distinctes des équipes de sécurité et de réseaux pour offrir une véritable architecture SASE (Secure Access Service Edge).

La transformation du réseau s’accélère, les entreprises délaissant les architectures WAN existantes pour se tourner vers le SD-WAN afin de faire face aux volumes croissants de trafic d’applications web, cloud et SaaS, et de réduire les coûts globaux du WAN de l’entreprise. En raison de la migration des applications des datacenters d’entreprise vers le cloud, les architectures de réseau en étoile traditionnelles qui insèrent des fonctions de sécurité de réseau aux emplacements centraux des concentrateurs sur le périmètre du réseau traditionnel ne correspondent plus aux flux naturels du trafic. Le transfert du trafic des applications destinées au cloud à travers le datacenter de l’entreprise ajoute de la latence et dégrade les performances des applications du cloud et la qualité de l’expérience de l’utilisateur final.

Intégration et automatisation avancées

Silver Peak a certifié l’intégration avec le réseau Netskope NewEdge en tant que premier partenaire à utiliser son nouveau workflow de fourniture d’orchestration de services. Dans le cadre de cette nouvelle capacité, la console de gestion de Silver Peak Unity Orchestrator comprend désormais des informations par défaut préconfigurées concernant les data centers Netskope NewEdge du monde entier. Grâce à ce nouveau workflow, les administrateurs réseau sont en mesure d’associer rapidement et facilement les succursales Silver Peak aux centres de données NewEdge basés sur le cloud, en utilisant Orchestrator pour établir et maintenir automatiquement la connectivité de chaque succursale au centre de données associé par un tunnel IPsec - y compris le rétablissement automatique de la connectivité du tunnel en cas de panne du réseau ou de tout autre changement dans le service WAN. Ce workflow automatisé d’orchestration du service d’accès sécurisé permet l’intégration rapide des sites des succursales EdgeConnect et fournit des contrôles de conformité continus pour maintenir la connectivité des succursales à l’infrastructure Netskope NewEdge.

La plateforme intégrée de périphérie SD-WAN EdgeConnect de Netskope NewEdge et Silver Peak ne nécessite aucun frais ou coût supplémentaire pour les clients disposant de licences d’abonnement Netskope et Silver Peak en cours.