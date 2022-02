Netskope élargit les services Netskope Security Cloud

février 2022 par Marc Jacob

Chaque datacenter est accessible à tous les clients sans frais supplémentaires ni surcoût, avec tous les services Netskope Security Cloud disponibles, y compris le pare-feu en ligne, la passerelle Web sécurisée, le CASB, l’accès au réseau Zero Trust, etc. Cette étape a été franchie après une autre année de construction et d’extension rapides de NewEdge sur le continent américain, en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que dans la région Asie-Pacifique, afin de fournir la latence la plus faible et l’infrastructure la plus performante, soutenues par des accords de niveau de service inégalés sans précédent sur le marché.

Netskope poursuivra son expansion audacieuse et son engagement en faveur d’une connectivité de classe mondiale avec des datacenters supplémentaires au Brésil, à Taïwan et en Arabie saoudite, qui devraient être mis en ligne début 2022. Cette expansion s’inscrit dans la mission de Netskope, qui consiste à assurer la sécurité sans compromis sur les performances.

Placer la sécurité centrée sur les données aussi près que possible de l’utilisateur - avec des accès rapides, un traitement efficace du trafic et un accès optimisé aux applications et au contenu qui comptent le plus pour les entreprises - est une condition essentielle pour une architecture prête pour le SASE et pour fournir des capacités de Security Service Edge (SSE) de classe mondiale. La couverture mondiale en constante expansion de Netskope répond également aux exigences commerciales et aux objectifs de conformité spécifiques des clients, comme le fait d’avoir un centre de données dans une région pour des raisons de localisation de contenu ou pour s’assurer que le trafic du client reste dans des zones spécifiées - par exemple, pour répondre aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l’Union européenne.

En plus du client Netskope et des options les plus flexibles pour diriger le trafic vers NewEdge - ce qui est important pour l’intégration avec les routeurs, les proxies et les pare-feu existants des clients. Netskope s’intègre avec les principaux fournisseurs de réseaux et de SD-WAN afin que les clients puissent accélérer leurs transformations en matière de sécurité et de réseau grâce à une solution SASE optimale et étroitement intégrée. Pour assurer des performances exceptionnelles, NewEdge inclut un peering direct avec les fournisseurs de services Web, de clouds et de SaaS les plus répandus afin de garantir la nature hautement connectée de l’infrastructure Netskope.

L’étape d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des 12 mois de croissance pour Netskope NewEdge, notamment :

Le lancement de nouveaux datacenters et l’extension de datacenters en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, aux Philippines, en Suisse, en Thaïlande, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les accords de niveau de service que les clients devraient exiger de leur fournisseur de sécurité du cloud ont été relevés grâce aux accords de niveau de service et de latence de Netskope, désormais les meilleurs du secteur pour le traitement du trafic, y compris l’adressage du trafic crypté.

Le lancement de Netskope Digital Experience Management, qui fournit aux administrateurs réseaux, d’infrastructures, de services d’assistance et d’applications une surveillance critique de tout le trafic utilisateur, avec des informations exploitables sur les performances du réseau et des applications.

L’obtention de certifications industrielles essentielles, comme l’IRAP en Australie, pour répondre aux exigences spécifiques des clients du secteur public dans diverses régions.

Netskope est totalement transparent quant à ses conditions d’assistance, y compris les détails de ses accords de niveau de service, accessibles au public à l’adresse www.netskope.com/support-terms . Le Trust Portal de Netskope fournit le statut des datacenters et des services de Netskope, ainsi que des mises à jour sur les incidents et la maintenance.